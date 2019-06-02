Килиан Мбаппе получил травму и может пропустить матч отбора к Евро-2020 против Турции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе получил травму в товарищеском матче с Боливией. Игра прошла в Нанте в воскресенье, 2 июня, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Мбаппе вышел в стартовом составе чемпионов мира, но в перерыве был заменен из-за повреждения лодыжки, полученного в столкновении с полузащитником боливийцев Раулем Кастро. Насколько серьезна травма игрока "ПСЖ", пока неизвестно.

Таким образом, участие Мбаппе в квалификационном матче к Евро-2020 против Турции оказалось под вопросом. Встреча группы Н состоится 8 июня в Конье. 11 июня французы также на выезде сыграют против Андорры.

Sport24.ru
Теги: Мбаппе Сборная Франции Лига 1
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