Килиан Мбаппе получил травму и может пропустить матч отбора к Евро-2020 против Турции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе получил травму в товарищеском матче с Боливией. Игра прошла в Нанте в воскресенье, 2 июня, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.Мбаппе вышел в стартовом составе чемпионов мира, но в перерыве был заменен из-за повреждения лодыжки, полученного в столкновении с полузащитником боливийцев Раулем Кастро. Насколько серьезна травма игрока "ПСЖ", пока неизвестно.Таким образом, участие Мбаппе в квалификационном матче к Евро-2020 против Турции оказалось под вопросом. Встреча группы Н состоится 8 июня в Конье. 11 июня французы также на выезде сыграют против Андорры.