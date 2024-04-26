"Матч ЦСКА — "Спартак" разочаровал. Ждёшь дерби, ждёшь даже не результата, а чего-то определённого — атмосферы или хотя бы игры интересной. Невкусно, что с одной стороны, что с другой. Бывает, что сыграют в ничью и все радостные ходят, вспоминают, а здесь даже вспомнить нечего", - сказал Карсаков.
Матч ЦСКА и "Спартака" прошел 25 апреля в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги и закончился безголевой ничьёй. После 25 туров "армейцы" занимают седьмое место, набрав 38 очков. "Красно-белые" располагаются на шестой позиции, у команды 39 набранных баллов. В следующем туре ЦСКА поедет в Калининград, где сыграет с "Балтикой", а "Спартак" столкнется с московским "Локомотивом".
Источник: "Чемпионат"
Дмитрий Карсаков – о дерби ЦСКА и "Спартака": невкусно
Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Карсаков прокомментировал нулевую ничью в московском дерби "армейцев" и "Спартака" в 21-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"