Шаттлы развезут болельщиков после матча сборной России Нижнем Новгороде

Власти Нижнего Новгорода организуют дополнительные автобусы для болельщиков после матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу между сборными России и Кипра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Нижегородской области.

"Организация шаттлов до стадиона не планируется, - сообщили в пресс-службе. - В день матча работа метро и общественного транспорта будет продлена. Метро будет работать до 02:00 мск, а наземный общественный транспорт до 03:00. Отправление автобусов планируется из двух точек накопления: от улицы Советской в районе Ярмарки по двум маршрутам в нагорную часть города и от остановки общественного транспорта у торгового центра "7 небо" по двум маршрутам в нижнюю часть".
Теги: Сборная России
Вчера, 22:28
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