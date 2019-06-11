Федор Кудряшов: сборная России должна была забивать Кипру еще 3 или 4
Защитник сборной России Федор Кудряшов поделился эмоциями от победы над Кипром (1:0) в матче отбора Евро-2020.
"Я думаю, что в отмененных голах оффсайды были. Мы должны были забивать еще три или четыре. Надеюсь, что не последний раз играли в Саранске и Нижнем Новгороде.
Нас очень круто поддерживали, атмосфера была замечательная. Болельщики внесли огромный вклад в наши победы", - цитирует Кудряшова Sport24.
"Я думаю, что в отмененных голах оффсайды были. Мы должны были забивать еще три или четыре. Надеюсь, что не последний раз играли в Саранске и Нижнем Новгороде.
Нас очень круто поддерживали, атмосфера была замечательная. Болельщики внесли огромный вклад в наши победы", - цитирует Кудряшова Sport24.