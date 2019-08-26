"На самом деле это очень большое удивление для меня. Понятно, что у нас есть Смолов, Дзюба. Но считаю, что Чалов не хуже них. Думаю, он как минимум на том же уровне. В то же время решать в любом случае главному тренеру. Молодёжной команде тоже нужна помощь. Раз уж он решил, что у Чалова не будет в первой команде игрового времени — значит, Федя должен выигрывать в молодёжке", — цитирует Головина «Спорт-экспресс».
Напомним, сегодня Черчесов объявил список игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (6 сентября) и Казахстаном (9 сентября).
Александр Головин: Чалов как минимум на одном уровне с Дзюбой и Смоловым
Полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал вызов форварда ЦСКА Фёдора Чалова в расположение молодёжной сборной России и отметил, что 21-летний нападающий не уступает по уровню Артёму Дзюбе и Фёдору Смолову, попавшим в состав основной национальной команды на отборочные матчи чемпионата Европы 2020.
фото: "Советский спорт"
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