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Геннадий Орлов: игроки сборной России сыграют так, как умеют, и этого будет достаточно для победы в Глазго

Комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча отборочного турнира Евро-2020 Шотландия — Россия, который состоится сегодня в Глазго (начало — в 21:45 мск).

"Думаю, сегодня сборная России проведет хороший матч с шотландцами. Потому что в нашей сборной уже много опытных футболистов. Рев шотландских трибун, их желание во что бы то ни стало предопределять ход встречи, наверняка наши футболисты будут прессинговать на каждом участке поля. А если футболист неопытный, то он сразу, поджав хвостик, как заяц, бегает от этого мяча и от соперника. Наша сборная сейчас уже другая, она стала опытной, может быть, не все, но многие из этого созыва сейчас достаточно опытные игроки. Они будут играть так, как умеют, и, думаю, этого будет достаточно, чтобы победить шотландцев. Я верю, что их отношение к футболу после чемпионата мира и результатов в этом отборочном раунде дают уверенность и надежду на то, что все будет хорошо", - цитирует Орлова Sport24.


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