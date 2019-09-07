Йоахим Лев: Голландия была лучшей командой по итогам 90 минут, Германия заслужила поражение

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал поражение от Голландии (2:4) в домашнем матче квалификации Евро-2020.

«Мы сыграли намного ниже наших способностей. Хотя мы вели 1:0, не было ощущения, что контролируем игру. Голландия была лучшей командой по итогам 90 минут, мы заслужили поражение. Уверен, что мы покажем правильную реакцию на поражение в понедельник в матче с Северной Ирландией», — сказал Лев.