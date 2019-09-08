В матче 6-го тура квалификации Евро-2020 сборная Италии в гостях обыграла сборную Финляндии со счетом 2:1.
Чемпионат Европы-2020
6 тур
Голы: Пукки, 72 (пен) - Иммобиле, 59, Жоржиньо, 79 (пен).
Финляндия: Градецки, Вяйсянен, Тойвио, Араюури, Уронен, Гранлунд (Сойри, 82), Камара, Шюллер (Кауко, 87), Лаппалайнен (Туоминен, 75), Лод, Пукки.
Италия: Доннарумма, Бонуччи, Ачерби, Эмерсон (Флоренци, 8), Иццо, Жоржиньо, Сенси, Барелла, Пеллегрини, Кьеза (Бернардески, 72), Иммобиле (Белотти, 76).
Предупредения: Жоржиньо, 21, Шюллер, 57, Доннарумма, 71, Араюури, 74, Вайсанен, 79, Кауко, 90+3.
Италия в гостях одержала победу над Финляндией
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