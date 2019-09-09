Сборная России решила задачу, но провела худший матч в году. Оказалось, мы не умеем играть в позиционку без пространства

Станислав Черчесов – консервативный тренер, не склонный к большим переменам и имеющий ограниченный пул доверенных лиц на поле, потому можно было ожидать, что тренер повторит стартовый состав матча с шотландцами.
Однако 3 изменения в «списке 11» всё-таки произошло, и все логичные. У Ионова было небольшое повреждение – вместо него появился Антон Миранчук. На Зобнина выпала серьёзная нагрузка, у него давно продолжается спад, так что вместо него логично появился Ахметов. Ну а поскольку с Казахстаном атаковать нужно было много, Жирков вместо Кудряшова слева в защите тоже выглядел правильным вариантом, тем более что над ним вышел играть гений сборной Денис Черышев.
Хотите как в Казахстане?
Да, было бы неплохо. В гостевой встрече к перерыву наши уже забили 2 мяча и показали, что всё в порядке, но дома, как это часто бывает, играть оказалось сложнее. Гости оборонялись числом, но и в умении им было не отказать.
Впрочем, россияне сами создали соперникам тепличные условия. В Шотландии до перерыва наши играли очень примитивно – забросами на Дзюбу и Фернандеса, но эта мысль была видна. Было понятно, за счёт чего команда собирается играть. В конце концов, это дало результат.
Во втором тайме шикарно работал высокий прессинг. Но сегодня было вообще неясно, за счёт чего взламывать казахстанскую оборону. Поначалу пытались взаимодействовать на левом фланге, но даже у мастера подач Черышева найти Дзюбу не получалось.
Головин vs. Миранчук
Эти ребята должны олицетворять созидание сборной России ещё лет 10, но в первом тайме они упорно друг друга не понимали. Они пытались играть в пас, креативить, комбинировать, но получилось только однажды, когда Антон после сольного прохода отдал Головину на удар (впрочем, Фернандес в концовке вывел Сашу куда перспективнее). В остальном их взаимодействие равнялось потере.
Такое впечатление, что в первом тайме наши полупешком собирались выехать на индивидуальных качествах Головина, которых нет. Нет, Александр неплохой игрок со своими умениями, но голевые передачи и голы – это не его конёк. У Миранчука в РПЛ проблем с очками по гол+пас вроде бы нет, но взаимодействие с Головиным получалось намного хуже, чем с братом и даже с Рифатом.
Хотите как с Шотландией?
Сомневаюсь, что игру в Глазго можно считать эталонной, но Станислав Черчесов во втором тайме не придумал ничего лучше, кроме возвращения к стартовому составу из того матча. В течение 18 минут сборная России совершила сомнительную трансформацию к более оборонительным (Кудряшов вместо Черышева) 4-2-3-1 без права на травму.
Хотя при всё более прижимающемся Казахстане выход Смолова с Комличенко (и как раз вот тут – Чалова с его футбольным интеллектом!) казался более перспективным. Игра была придвинута к воротам гостей, но не Роман Зобнин и не Фёдор Кудряшов должны были конвертировать это в голы. Хотя на 78-й минуте именно левый защитник завершал самый опасный момент хозяев.
СуперМарио затащил, но к Черчесову появились вопросы
В превью к матчу я отметал все вопросы к работе Черчесова аргументом в виде уверенного 100-процентного результата со всеми, кроме бельгийцев. Сегодня результата тоже добыт, но это совсем другая история. Сборная России довела матч до концовки, в которой Марио забил, но мог и не забить – спасибо ему, Жиркову и подаче Головина.
Киприотов Россия тоже обыграла минимально, но наши забили уже в первом тайме, причём ещё и два незасчитанных гола. В общем, несравнимо. Первый момент возник только на 78-й минуте, второй – ещё позже, ну а третьим оказался результативный стандарт.
? Победный гол Марио Фернандеса в концовке встречи #РоссияКазахстан. #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/2oeTFAMvdL— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 9, 2019
И действия тренера приводят в растерянность. Кудряшов и Зобнин призваны создавать моменты? Оборонительные 4-2-3-1 вместо такой же атакующей схемы должны придать остроту? Сборной, не игравшей навесами на Дзюбу, пытавшейся пройти через Головина по центру, точно не нужен Чалов даже со скамейки?
Но, как ни парадоксально, проецировать проблемы этого матча на предстоящий Евро довольно трудно – там никто так прижиматься не будет. Задача по выходу туда почти выполнена: отрыв от Кипра и Казахстана 8 очков, от Шотландии – уже 9. Можно позволить себе катать такую же вату в оставшихся матчах, но не нужно, ведь за бьющуюся на максимуме сборную Черчесова хочется болеть. Сегодня её подменила какая-то совсем не качественная подделка.
Чемпионат Европы-2020
6 тур
6 тур
Россия - Казахстан - 1:0
Гол: Фернандес, 89.
Гол: Фернандес, 89.
Россия: Гильерме, Джикия, Семёнов, Жирков, Фернандес, Оздоев, Ахметов (Зобнин, 63), Ан. Миранчук (Ионов, 57), Черышев (Кудряшов, 55), Головин, Дзюба.
Казахстан: Непогодов, Марочкин, Ерланов, Малый, Шомко, Бейсебеков, Абикен, Перцух, Жуков (Исламхан, 62), Федин (Мужиков, 77), Щёткин (Аймбетов, 90).
Фото: twitter.com/euro2020spb, Михаил Шапаев / РФС