По данным 365scores.com, московский "Локомотив" готов расстаться с защитником Сесаром Монтесом за 10 миллионов евро.
Сообщается, что клуб по-прежнему расчитывает на мексиканского футболиста, но, если сам игрок хочет уйти, "железнодорожники" открыты к переговорам за упомянутую фиксированную сумму.
Ранее в прессе появилась новость о том, что Монтес обеспокоен своей безопасностью в России и хотел бы покинуть "Локомотив".
Сезар выступает за российскую команду с сентября 2024 года. Его нынешний контракт действует до лета 2029-го.
Стала известная сумма, за которую "Локомотив" готов расстаться с Монтесом - СМИ
В московском клубе обозначили ценник, за который готовы продать Сезара Монтеса.
Фото: ФК "Локомотив"