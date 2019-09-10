Станислав Черчесов: Дзюбу знаю с 18 лет. За это время он и повзрослел, и поседел

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, насколько изменился нападающий Артем Дзюба

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«Я его с 18 лет знаю, он для меня такой же. Сейчас у него, понятно, другая ответственность, капитанство, результат должен давать. За это время он сильно повзрослел и недавно прочёл, что и поседел. Главное, чтоб свои функции хорошо выполнял», — сказал Черчесов в интервью телеканалу «Россия 24».