Василий Уткин: думаю, Черчесов не собирается работать со сборной России в следующем отборочном цикле

Журналист и блогер Василий Уткин предположил, что Станислав Черчесов покинет пост главного тренера сборной России до старта отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

Фото: РИА Новости