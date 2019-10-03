Василий Уткин: думаю, Черчесов не собирается работать со сборной России в следующем отборочном цикле
Журналист и блогер Василий Уткин предположил, что Станислав Черчесов покинет пост главного тренера сборной России до старта отборочного турнира чемпионата мира — 2022.
Фото: РИА Новости
"Сборная собралась. Все те же на тех же местах. Я думаю, что это верный признак того, что Станислав Черчесов не собирается работать с командой в следующем отборочном цикле, потому что он совершенно не предполагает вводить в нее какие-то изменения, вносить какие-то правки или вводить людей, которые могут получить дополнительный опыт и в обозримом будущем сборную эту усилить. Возможно, это и правильно. Возможно, это даже и хорошо. Черт возьми, как же все это, в конце концов, скучно", — сказал Уткин в передаче "Футбольный клуб".
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