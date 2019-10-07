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Станислав Черчесов: Соболев и Чистяков — члены сборной России, а не вызванные по просьбам трудящихся

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ход подготовки к матчам отбора к Евро-2020 с Шотландией (10 октября) и Кипром (13 октября).
Фото: "Известия"
— Как оцените текущее состояние команды?

— Мы идем от сбора к сбору, от игры к игре, потому что перед каждыми сборами какие-то вопросы возникают и их надо решать мимоходом. Сегодня пару человек индивидуально занималось, надо понять их состояние.

Есть турнирная таблица. Но турнирная таблица — это само по себе, а качество игры в следующем матче — это совершенно разные вещи, поэтому сегодня будет и теория, где мы поговорим о прошлом матче с шотландцами. Какие-то вещи оценим, чтобы быть максимально правильно готовыми.

— Вы впервые после матча со сборной Испании на домашнем ЧМ-2018 сыграете в "Лужниках".

— Думаю, для нас всех, для меня, для команды, для зрителей будет такой событийный и определяющий матч, мы давно в Москве не играли. Приятно. Единственное, батареи нужно включить.

— Вас не беспокоит психологическое состояние игроков "Спартака"?

— Они прилетели только вчера, перед тренировкой их видел, перекинулись парой слов с Джикией. Мы еще сегодня с ними переговорим. Здесь они в сборной, здесь надо думать о ней.

— Сегодня день рождения у Владимира Путина.

— Мы уже поздравили в соцсетях. Со своей стороны, мы можем лишь скромно позвать его на наш матч.

— Вы впервые вызвали в сборную Соболева. Практически весь чемпионат в общественности было мнение, что его надо попробовать в национальной команде. Это на Вас как-то влияло?

— Ну, вот Вы задали вопрос, Вы сами поверили в это? На меня никак это не влияло. Все идет естественным путем, в футболе какое-то искусственное внимание пользы не приносит. Сегодня он здесь и заслуженно. Ситуация подсказывает. У меня был разговор с ним, ему и Чистякову рассказал, куда они попали. Главное: каждый, кто сюда попадает, должен чувствовать себя членом команды, а не вызванным по просьбам трудящихся.

— В сборной большое количество травм.

— Травмы — рабочие вопросы, к которым мы уже привыкли. При каждой травме нужно искать "план б". Понятно, они иногда расстраивают, но, думаю, во все времена бывали такие проблемы. Неприятный, но рабочий момент.

Что хотел бы сказать — важно, чтобы "Динамо" и "Спартак" определились с тренерами. Посмотрите, ведь из "Динамо" ни одного человека в сборной нет — наверное, это не случайно, игроки не показывают свой уровень. Фамилии кандидатов разные звучат — молодые, опытные. Например, Газзаев или Новиков. Клубы должны принять свое решение, потому что мы зависим от клубов. Вот нет в "Динамо" в игроков для сборной! Мы же не специально не берем.

— Для Вас было бы легче, если в "Спартаке" был отечественный или иностранный тренер?

— Главное, чтобы это был тренер, который дает результат. А так, это клубные вопросы.

Источник: Rusfootball.info


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Теги: Черчесов Соболев Чистяков Сборная России Чемпионат Европы
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