Мбаппе покинул расположение сборной Франции

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе не примет участие в составе сборной Франции в отборочных матчах Евро-2020 с командами Исландии (11 октября) и Турции (14 октября). Игрок уже покинул расположение национальной сборной, сообщает L'Equipe.Ранее "ПСЖ" обратился к Федерации футбола Франции с просьбой, чтобы нападающий пропустил ближайшие матчи сборной. Парижане обеспокоены состоянием своего лидера, у которого повреждено бедро.В составе сборной Франции Мбаппе заменит нападающий "Боруссии" из Менхегладбаха Алассан Плеа.