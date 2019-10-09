» » Хохлов: борьба за первое место в РПЛ не должна переноситься на сборную России

Хохлов: борьба за первое место в РПЛ не должна переноситься на сборную России

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от предстоящего матча нашей национальной команды с Шотландией в отборочном цикле Евро-2020.

"Хочется, чтобы наша сборная обыграла завтра Шотландию. Даже учитывая то, что российская национальная команда почти обеспечила себе выход на чемпионат Европы, думаю, Станислав Саламович не позволит футболистам расслабиться. Игроки все должны прекрасно понимать. Пока задача не будет выполнена, никакого расслабления.

Соболев очень хорошо себя проявляет в этом сезоне: поймал кураж, забивает. Было бы интересно посмотреть его в составе сборной, но решать это только главному тренеру.

Может ли клубная борьба в Российской Премьер-Лиге помешать нашей команде в матче с Шотландией? Сборная – это совсем другое относительно клуба. Борьба за первое место во внутреннем первенстве не должна переноситься на национальную команду", - цитирует Хохлова "РБ".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Хохлов Сборная России Сборная Шотландии
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Экс-нападающего "Милана" застукали на отдыхе с эскортницей, наркотиками и алкоголем
Глава УЕФА Чеферин: еще не пришло время, чтобы перестать разводить Россию и Украину на жеребьевках
Ефремов: у нас были матчи ужаснее, чем с Украиной
Германия и Аргентина сыграли вничью
Хохлов: борьба за первое место в РПЛ не должна переноситься на сборную России
Шюррле высмеял московские пробки 8
Гнабри быстрее всех в истории забил 10 голов за сборную Германии
Чех подписал контракт с хоккейным клубом 1
Буффон стал послом доброй воли Всемирной продовольственной программы ООН
Буффон: "Интер" - главный соперник "Ювентуса" в серии А в этом сезоне
РФС утвердил кандидатов от России в арбитры ФИФА на 2020 год 1
Тренер Шотландии: в Россию тоже не верили до ЧМ, но вы переломили эту ситуацию 1
Маршалл: мы сделаем все, чтобы сыграть как можно лучше 4
Попеску: я играл с Ромарио, и Роналдо, но лучший в истории - Месси 3
Жуков: ждём назначения хорошего тренера в "Спартак" 3
Марсело вернулся в общую группу "Реала"
Бартон не признал себя виновным в нанесении телесных повреждений
Ледяхов: если честно, я не знаю тренера Тедеско 9
Мойес может вновь возглавить "Эвертон"
В. Баринов: матч с Украиной оставил царапины на сердце 6
Названы даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка России 3
Неймар поделился ожиданиями от сотого матча за сборную Бразилии
Червиченко: в "Ростове" все продумано 3
Тотовицкий: конечно, чувствую себя пока не на сто процентов
Шовковский: если бы все зависело только от меня, я давно провел бы прощальный матч
Силкин: вернуться в "Динамо"? Месяца два назад мне обещали, что позвонят, но так никто и не позвонил
Гвардиола покинет "Манчестер Сити" в случае провала 1
Названа символическая сборная восьмого тура чемпионата Англии
Аллегри может возглавить "Манчестер Юнайтед"
Билеты на матч "Крылья Советов" - "Зенит" продаются от 400 рублей 2
Все новости