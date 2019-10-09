Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от предстоящего матча нашей национальной команды с Шотландией в отборочном цикле Евро-2020.
"Хочется, чтобы наша сборная обыграла завтра Шотландию. Даже учитывая то, что российская национальная команда почти обеспечила себе выход на чемпионат Европы, думаю, Станислав Саламович не позволит футболистам расслабиться. Игроки все должны прекрасно понимать. Пока задача не будет выполнена, никакого расслабления.
Соболев очень хорошо себя проявляет в этом сезоне: поймал кураж, забивает. Было бы интересно посмотреть его в составе сборной, но решать это только главному тренеру.
Может ли клубная борьба в Российской Премьер-Лиге помешать нашей команде в матче с Шотландией? Сборная – это совсем другое относительно клуба. Борьба за первое место во внутреннем первенстве не должна переноситься на национальную команду", - цитирует Хохлова "РБ".
Хохлов: борьба за первое место в РПЛ не должна переноситься на сборную России
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»