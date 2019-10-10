Головин и Дзюба уничтожили Шотландию. Стоило только забить первый гол

После жеребьёвки шотландцы казались нашими конкурентами в борьбе за выход на Евро, после первого тайма в «Лужниках» – в борьбе за победу в матче. Но на деле ни о какой конкуренции речи не пошло.

Кадр из трансляции "Матч Премьер"