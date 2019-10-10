Головин и Дзюба уничтожили Шотландию. Стоило только забить первый гол

С составом на матч было понятно абсолютно всё: даже по ходу игры с Казахстаном Черчесов сделал странные и нелогичные перестановки, вернувшись ровно к тому сочетанию игроков, что начинало встречу в Шотландии. Так или иначе, результат они снова дали, так что ждать каких-то изменений не стоило.
Ну, кроме замены травмированного Зобнина, да и тут выход Баринова был предсказуем: дело даже не в игре Дмитрия за «Локо», а в отношении тренера. Черчесов сразу начал выпускать молодого игрока на замену, а теперь может и сделать игроком основы.
Шотландцы без топового фланга
В выездном матче мы опасались бровки Робертсона с Фрэйзером не зря: оттуда в нашу штрафную прилетел в гол, но в дальнейшем Марио с Ионовым доминировали, а Стив Кларк был вынужден переводить футболиста «Борнмута» направо.
Именно там Фрэйзер играл и сегодня. Робертсон остался без топового партнёра и находился под постоянным давлением Фернандеса. Правда, оказывал его Марио как-то робко. Роббо позволял сопернику спокойно получать мяч и принимать его, но дальше наш латераль ничего не мог сделать. Все передачи в штрафную направлялись чужому, а с партнёрами поблизости Фернандес не комбинировал, в обводку на лучшего левого защитника мира тоже не лез.
Семёнов – это опасно
По ходу отборочного цикла Андрей утвердился в качестве основного защитника сборной, причём об альтернативах ему никто особо и не заикается. Но в перерыве Джикии было впору схватить партнёра как Скопинцева в «Краснодаре»: нерасчётливые выбросы Сёменова вынуждали Георгию в пожарном порядке подчищать.
До моментов у ворот Гильерме дело не дошло: где-то шотландцы помогали сами, где-то без всякой помощи справлялся Джикия. В целом домашней «сухой» серии россиян ничто не угрожало.
Игра не на 80 тысяч
Несмотря на будний день и позднее время, «Лужники» здорово заполнились, но зрителям вряд ли хоть что-то напоминало о чемпионате мира, кроме знакомых лиц. Игра проходила очень спокойно и тихо, стадион вёл себя соответствующе.
Ситуация улучшилась только с 40-й минуты, когда нашим наконец удалось поддавить и начать проникать в штрафную. Статистика ударов была впечатляющей: 10-0, однако всё это очень напоминало мучения с Казахстаном месячной давности. Нули на табло казались незыблемыми, хотя в 9 из 10 предыдущих матчей шотландцев забивалось минимум 3 гола.
Как с Казахстаном, только раньше
Месяц назад сборная отмучилась, забив со стандарта после подачи Головина. Сегодня это облегчение наступило гораздо раньше – после него мы не сразу услышали финальный свисток, а успели посмотреть интересный футбол. Спасибо Головину и Дзюбе.
Александр следом отдал и вторую голевую, на Оздоева. Парадокс: у игрока «Монако» традиционно большой брак и неправильные решения в атаке, но по факту сделанная им игра. Какие только тренеры ни высказывались на тему угловых, а то, что самое важное в этом деле – подача, отмечали все.
Мы снова открываем чемпионат мира?
Путь от УГ, сильнейшего снотворного и примитивщины усатого физрука до кристального восторга, лучшей сборной в истории команда Черчесова преодолела за 3 минуты, а в дальнейшем побуждала к всё более восхищённым эпитетам.
Дзюба творил неожиданную красоту с нулевого угла, доминировал в британском силовом футболе и был настоящим королём «Лужников». Головин отдал хоть и предголевую, но самую классную свою передачу на третий гол. Шотландцы эпизодами уже походили на наших регбистов, проигравших в матче с такой же вывеской 0:61.
Перед четвёртым голом Головин с Дзюбой только в штрафной сделали друг другу больше передач, чем отдаётся в иных голевых атаках. Спасти гостей от Артёма мог только Станислав Черчесов, напоследок устроивший дебют в сборной Николаю Комличенко.
Жизнь прекрасна! А что дальше?
От этого матча не ждали много голов, но сборная, которая не давала повода разлюбить себя после чемпионата мира, собрала самую большую арену страны и снова заставила проникнуться к себе тёплыми чувствами. Да, первый тайм получился сложным, но это скорее для дискуссии тренеров – главное, болельщикам запомнился второй, сделавший вечер потрясающим.
На Кипре нашу сборную устроит и ничья, но только с точки зрения выхода на Евро. Однако нам пора думать уже не о попадании на турнир, а об игре в финальной части. Две лучшие команды со вторых мест попадут во вторую корзину, и пока мы, забирая все свои очки, направляемся туда прямой наводкой.
Чемпионат Европы
7 тур
7 тур
Россия - Шотландия - 4:0
Голы: Дзюба, 57, 70, Оздоев, 60, Головин, 84.
Голы: Дзюба, 57, 70, Оздоев, 60, Головин, 84.
Россия: Гильерме, Фернандес, Семёнов, Джикия, Кудряшов, Баринов, Оздоев, Жирков (Черышев, 66), Головин, Ионов (Ахметов, 79), Дзюба (Комличенко, 86).
Шотландия: Маршалл, Палмер, Робертсон, Малгрю, Дэвлин, Флек (Армстронг, 81), Снодграсс, Макгинн, Берк (Шенклэнд, 46), Макгрегор, Фрейзер (Кристи, 68).
Предупреждения: Флек, 41.