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Сердце сборной и светлая голова. Оценки нашей команды за игру против Шотландии

Гильерме остался без работы, потому что жадный Джикия так никого и не пропустил, Головин принял участие во всех забитых голах, а Дзюба обошёл Павлюченко по голам за сборную
Фото здесь и далее: сборная России
Маринато Гильерме - без оценки

Работы у нашего вратаря практически не было. Приходилось разве что подчищать при шотландских забросах. Беспощадный Джикия оставил Гильерме без работы, но вряд ли голкипер «Локо» станет обижаться: для него это уже восьмой сухой матч в составе сборной. Филимонов уже позади.

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Фёдор Кудряшов – 4

Смело подключался к атакам, добавлял ширины и регулярно делал качественные забросы в штрафную площадь. Во многом благодаря левому защитнику сборная получила угловой, с которого Головин оформил переломную первую голевую. Не всегда был аккуратен на своей половине, но помарки Фёдора всё-таки остались без последствий.

Георгий Джикия - 4.5

Подчищал за партнёрами, классно боролся, бесподобно выгрызал в борьбе. Полное отсутствие моментов не только вина атакующих игроков соперника, но и последствие чрезвычайно мощного перфоманса от Джикии.

Андрей Семёнов - 3.5

Слишком резко выбрасывался, из-за чего несколько раз становилось нервно. Не очень успешно вошёл в игру, но успокоился и страшных ошибок не допускал. Иногда смелость Семёнова приводила к очень симпатичным перехватам, поэтому низкой оценки игрок «Ахмата» всё-таки не заслужил.

Марио Фернандес – 4

Отлично подыгрывал Ионову и Дзюбе, но вот с решающим обострением складывалось не очень: весь первый тайм Марио не мог опасно подать от лицевой. Третий гол сборной снял все претензии по защитнику, де-факто он сделал голевую передачу на Дзюбу. Ну и страшный левый фланг Шотландии не очень-то себя и показал в противостоянии с Фернандесом.


Дмитрий Баринов - 3.5

Подчищал, неплохо боролся и помогал атаковать вторым темпом. Большую часть матча Баринов был не очень заметен, но с его позицией это обычное дело.

Юрий Жирков - 3

На пару с Кудряшовым заработал ключевой угловой, после которого Дзюба открыл счёт и переломил ход встречи. Был полезен в подыгрыше (ещё в первом тайме хорошо катил под удар Головину), но брал на себя слишком мало особенно на фоне того же Оздоева или Головина.

Александр Головин - 4.5

У Александра не очень складывалось до первого гола, но, сделав голевую на Дзюбу, полузащитник «Монако» расцвёл. Последовала вторая результативная передача на Оздоева, предголевой пас на третий гол сборной, а затем и забитый мяч. Так бы и в чемпионате Франции!

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Магомед Оздоев – 4

Забил после отличного удара из-за пределов штрафной и вообще был по-хорошему агрессивен, напорист и смел. Оздоев проводит отличный отрезок не только в клубе, но и в сборной: хавбек успевал опускаться, чтобы помочь Баринову, и вместе с тем был вовлечён чуть ли не в каждую российскую атаку.

Алексей Ионов - 2.5

В первом тайме хорошо открывался, но вот использовать свои моменты не сумел (например, первый удар команды в створ наносил игрок «Ростова» и сделал это неудачно). Уже после перерыва растворился на поле и практически не привлекал к себе внимание.

Артём Дзюба - 5

Разрывал Шотландию с первых минут, но местами не хватало удачи, местами - удобных передач. Оформил дубль, став третьим бомбардиром в истории сборной с 22 мячами (впереди только Бесчастных и Кержаков), а ещё сделал изящную голевую передачу. Сердце сборной - и главное её олицетворение. Эх, если бы ещё попал не в перекладину, а в дальнюю «девять»!


Николай Комличенко - без оценки

Нападающий «Млады» дебютировал за сборную, но проявить себя не успел. Будем верить, Черчесов позволит ему сыграть против Кипра подольше.

Ильзат Ахметов - без оценки

Денис Черышев - без оценки


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Теги: Головин Дзюба Оздоев Джикия сборная России
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