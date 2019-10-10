Сердце сборной и светлая голова. Оценки нашей команды за игру против Шотландии

Работы у нашего вратаря практически не было. Приходилось разве что подчищать при шотландских забросах. Беспощадный Джикия оставил Гильерме без работы, но вряд ли голкипер «Локо» станет обижаться: для него это уже восьмой сухой матч в составе сборной. Филимонов уже позади.
«Филимонов... Ах! Боже мой!» 20 лет украинской победе в «Лужниках»
Фёдор Кудряшов – 4
Смело подключался к атакам, добавлял ширины и регулярно делал качественные забросы в штрафную площадь. Во многом благодаря левому защитнику сборная получила угловой, с которого Головин оформил переломную первую голевую. Не всегда был аккуратен на своей половине, но помарки Фёдора всё-таки остались без последствий.
Георгий Джикия - 4.5
Подчищал за партнёрами, классно боролся, бесподобно выгрызал в борьбе. Полное отсутствие моментов не только вина атакующих игроков соперника, но и последствие чрезвычайно мощного перфоманса от Джикии.
Победная раздевалка @TeamRussia ??? pic.twitter.com/XGNar1ta7n— Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2019
Андрей Семёнов - 3.5
Слишком резко выбрасывался, из-за чего несколько раз становилось нервно. Не очень успешно вошёл в игру, но успокоился и страшных ошибок не допускал. Иногда смелость Семёнова приводила к очень симпатичным перехватам, поэтому низкой оценки игрок «Ахмата» всё-таки не заслужил.
Марио Фернандес – 4
Отлично подыгрывал Ионову и Дзюбе, но вот с решающим обострением складывалось не очень: весь первый тайм Марио не мог опасно подать от лицевой. Третий гол сборной снял все претензии по защитнику, де-факто он сделал голевую передачу на Дзюбу. Ну и страшный левый фланг Шотландии не очень-то себя и показал в противостоянии с Фернандесом.
Дмитрий Баринов - 3.5
Подчищал, неплохо боролся и помогал атаковать вторым темпом. Большую часть матча Баринов был не очень заметен, но с его позицией это обычное дело.
Юрий Жирков - 3
На пару с Кудряшовым заработал ключевой угловой, после которого Дзюба открыл счёт и переломил ход встречи. Был полезен в подыгрыше (ещё в первом тайме хорошо катил под удар Головину), но брал на себя слишком мало особенно на фоне того же Оздоева или Головина.
Александр Головин - 4.5
У Александра не очень складывалось до первого гола, но, сделав голевую на Дзюбу, полузащитник «Монако» расцвёл. Последовала вторая результативная передача на Оздоева, предголевой пас на третий гол сборной, а затем и забитый мяч. Так бы и в чемпионате Франции!
Головин и Дзюба уничтожили Шотландию. Стоило только забить первый гол
Магомед Оздоев – 4
Забил после отличного удара из-за пределов штрафной и вообще был по-хорошему агрессивен, напорист и смел. Оздоев проводит отличный отрезок не только в клубе, но и в сборной: хавбек успевал опускаться, чтобы помочь Баринову, и вместе с тем был вовлечён чуть ли не в каждую российскую атаку.
? Incredible from @E27A ?pic.twitter.com/dE5FKfKam5— FC Zenit in English? (@fczenit_en) October 10, 2019
Алексей Ионов - 2.5
В первом тайме хорошо открывался, но вот использовать свои моменты не сумел (например, первый удар команды в створ наносил игрок «Ростова» и сделал это неудачно). Уже после перерыва растворился на поле и практически не привлекал к себе внимание.
Артём Дзюба - 5
Разрывал Шотландию с первых минут, но местами не хватало удачи, местами - удобных передач. Оформил дубль, став третьим бомбардиром в истории сборной с 22 мячами (впереди только Бесчастных и Кержаков), а ещё сделал изящную голевую передачу. Сердце сборной - и главное её олицетворение. Эх, если бы ещё попал не в перекладину, а в дальнюю «девять»!
Николай Комличенко - без оценки
Нападающий «Млады» дебютировал за сборную, но проявить себя не успел. Будем верить, Черчесов позволит ему сыграть против Кипра подольше.
Ильзат Ахметов - без оценки
Денис Черышев - без оценки