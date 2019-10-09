» » «Филимонов... Ах! Боже мой!» 20 лет украинской победе в «Лужниках»

«Филимонов... Ах! Боже мой!» 20 лет украинской победе в «Лужниках»

9 октября 1999 года сборная России не смогла пробиться на Евро-2000 из-за страшной ошибки вратаря. Вспоминаем забитые мячи, дерзкие заголовки и комментарии
Осенью 99-го сборные России и Украины играли решающий матч в отборочной группе на Евро следующего года. Это был последний тур, в котором решалось, кто всё-таки поедет на чемпионат Европы в Бельгии и Нидерландах. Нас утраивала только победа – в таком случае играющая параллельно Франция могла опередить наших лишь с безумных голевым перевесом (надо было забивать на пять больше, чем Россия забила бы Украине).

Но всё сложилось не так.

Забитые «Лужники» (из-за принципиального противостояния и острого турнирного положения был, конечно, аншлаг) увидели первый гол на 75-й минуте. Это сейчас Карпин гибкий и харизматичный вожак «Ростова», лидирующего в чемпионате, - тогда Валерий Георгиевич клал за сборную.



Радость «Лужников» и всех российских болельщиков была бурной, но недолгой. Почему – вы наверняка знаете сами. В самом конце встречи был рождён самый болезненный из легендарных мемов российского футбола. Филимонов забросил мяч в свои ворота – и ничья в пользу Украины гарантировала «жовто-блакитным» второе место в группе и стыковые матчи.

Реплика комментатора Андрея Голованова, наверное, лучшее, что можно было сказать, держась в рамках приличий.



- Это был обычный штрафной, 40 метров до ворот, был уверен, что ничего не случится. Никаких опасений не было, но футбол непредсказуем. Из любой ерунды может возникнуть такая ситуация - вспоминает Голованов. – Мои ощущения? Шок. Я не знал, что ещё сказать. Это вырвалось очень искренне и эмоционально. Миллионы телезрителей перед экранами сказали совсем другие вещи, но мы всё-таки в прямом эфире Первого канала, - вспоминает Голованов тот матч.

С Витей [Гусевым] мы молча пожали друг другу руки, поблагодарили за работу и стали спускаться из кабины вниз. Не было никаких обсуждений, а эмоции были понятны. А что тут обсуждать? Мы молча пошли со стадиона и опустошённо поехали домой.

Фартовость комментатора? Идиотизм, просто бред собачий, - делился мнением Голованов насчёт желания некоторых болельщиков переложить ответственность и на тех, кто работал на этой игре.


- Мы в тишине идем под трибуны, все молчат. Вдруг Саня Филимонов начинает, как во сне, извиняться. Слезы в его глазах помню. Тут ребята как проснулись, успокаивают: мол, все равно мы все вместе, а футбол всего лишь игра… Но в таких ситуациях слов не слышишь. Никаких упреков не было. Все в прострации, - рассказывал Виктор Онопко.

Спустя несколько лет сам Филимонов защищался в интервью «СЭ»:

- Не было интервью, чтобы не спросили о том голе. Я давно смирился.

Если журналистам кажется, будто это венец моей спортивной биографии, пожалуйста, думайте так. Ваша воля! Не буду переубеждать, хотя и не согласен с подобным утверждением. В 1998 году меня признали лучшим вратарем России, но профессиональным пиком я считаю следующий сезон. Даже с учетом гола Шевченко. У всех в жизни бывают ошибки. Это лишь эпизод.

С украинцами мы встречались 9 октября, а через шесть дней я отыграл на ноль в матче против главного конкурента в чемпионате страны – «Локомотива». Это о чем-то говорит?

Не несу то воспоминание как наказание или тяжкое бремя. Люди ищут интригу там, где ее нет. Не сломал меня матч с Украиной, не сломал! - говорил Филимонов.

Вдвойне обидно было из-за того, как именно шла сборная России по тому отборочному этапу. Всё началось с трёх поражений подряд (Украина, Франция, Исландия). Бышовец в экстренном порядке был заменён на Романцева, и наша главная команда преобразилась.

Шесть побед подряд и в том числе легендарный матч против Франции на чужом поле. Дубль Панова и победный мяч в исполнении Карпина (за тот отбор он забил 5 голов), 3:2 – и Россия сохранила шансы на попадание на чемпионат Европы.



Ажиотаж к игре против Украины подогревать и не стоило. Противостояние с бывшей республикой и без Крыма обещало быть огненным – уже тогда на Украине была в ходу антироссийская риторика. Но российские журналисты решили плеснуть бензином в костёр.

«Советский спорт» вышел с заголовком «Бей, Хохлов, спасай Россию!». На самом деле, было написано «Бей, Хохлов, держи, Хлестов, не пропускай, Филимонов, спасай Россию!», но первая фраза была оформлена на первой полосе крупно. Остальное – куда мельче.


Бывший наставник «Динамо», кстати, не оценил игры слов и посчитал это перебором. Правда, на память сфотографировался. Украинцы при не столь давних событиях вспоминали этот заголовок и обижались.

Вдвойне обидно (а кому-то, может, наоборот, радостно), что и Украина от этой ничьей ничего не выиграла. До лучшей второй команды на всём отборочном этапе соседи не дотянули (ей стала Португалия). А в стыках украинцам попалась Словения.

В гостях «жовто-блакитные» проиграли 1:2, а дома не смогли взять верх, закончив вничью 1:1. Голы цветущего Шевченко и Реброва не помогли украинцам – они вместе с нами остались без Евро.

Фото: m24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Филимонов Карпин сборная России сборная Украины
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

"Милан" назначил Пиоли главным тренером
На матч Россия — Шотландия реализовано почти 60 тысяч билетов 1
Федерация регби России призвала футболистов отомстить шотландцам 1
«Филимонов... Ах! Боже мой!» 20 лет украинской победе в «Лужниках»
Аллегри назвал условие, при котором возглавит "Манчестер Юнайтед" 1
Ибрагимович: я еще способен на многое в Италии и других странах
Укравшему у Ари часы на 23 млн рублей грозит до 10 лет тюрьмы 4
Сборная России проводит тренировку в полном составе
Телеведущая ответила на призыв фанатов "Наполи" показать грудь 2
Панов: после матча с Украиной в 1999-м был опустошен, не полетел с "Зенитом" на игру 3
Месси назвал самую сильную команду, против которой играл 1
Голованов рассказал, как родилась фраза "Боже мой" после ляпа Филимонова 6
Пике: никогда не надевал футболку "Реала", у меня аллергия на нее 1
Голованов: обыграй Россия Украину в 1999-м, в эфире был бы пафос, патриотизм 2
Месси: неправда, что я не желал видать Гризманна в "Барселоне" 2
В Саудовской Аравии во время игры отключили VAR для зарядки телефона 2
Голованов: "бей, Хохлов, спасай Россию" — все знали, что это не обращение к Хохлову 3
Месси рассказал, как хотел уйти из "Барселоны"
Голованов: фартовость комментаторов — идиотизм, бред собачий 2
Боснич: продажа Лукаку — ошибка "Манчестер Юнайтед"
Лев: Нойер — номер один сборной Германии
Джампаоло проработал 111 дней в "Милане" — это антирекорд 1
Шюррле — Швайнштайгеру: помню финал ЧМ-2014, когда ты пожертвовал всем 1
Булыкин: у "Витесса" Слуцкого отличная возможность вырваться в лидеры 2
Менеджер Ла Лиги: нам очень интересен российский рынок
Агент: на Васютина претендовали клубы Бундеслиги, но он душой ближе к Петербургу 3
Кержаков: в интернате были вши, жили ввосьмером в одной комнате 3
Месси заявил, что верил в переход Неймара в "Реал"
Ибрагимович: "Милану" нужно делать инвестиции, так он ничего не достигнет
Сампаоли может заменить Силвиньо в "Лионе"
Все новости