«Филимонов... Ах! Боже мой!» 20 лет украинской победе в «Лужниках»

9 октября 1999 года сборная России не смогла пробиться на Евро-2000 из-за страшной ошибки вратаря. Вспоминаем забитые мячи, дерзкие заголовки и комментарии