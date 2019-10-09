«Филимонов... Ах! Боже мой!» 20 лет украинской победе в «Лужниках»

Осенью 99-го сборные России и Украины играли решающий матч в отборочной группе на Евро следующего года. Это был последний тур, в котором решалось, кто всё-таки поедет на чемпионат Европы в Бельгии и Нидерландах. Нас утраивала только победа – в таком случае играющая параллельно Франция могла опередить наших лишь с безумных голевым перевесом (надо было забивать на пять больше, чем Россия забила бы Украине).
Но всё сложилось не так.
Забитые «Лужники» (из-за принципиального противостояния и острого турнирного положения был, конечно, аншлаг) увидели первый гол на 75-й минуте. Это сейчас Карпин гибкий и харизматичный вожак «Ростова», лидирующего в чемпионате, - тогда Валерий Георгиевич клал за сборную.
Радость «Лужников» и всех российских болельщиков была бурной, но недолгой. Почему – вы наверняка знаете сами. В самом конце встречи был рождён самый болезненный из легендарных мемов российского футбола. Филимонов забросил мяч в свои ворота – и ничья в пользу Украины гарантировала «жовто-блакитным» второе место в группе и стыковые матчи.
Реплика комментатора Андрея Голованова, наверное, лучшее, что можно было сказать, держась в рамках приличий.
- Это был обычный штрафной, 40 метров до ворот, был уверен, что ничего не случится. Никаких опасений не было, но футбол непредсказуем. Из любой ерунды может возникнуть такая ситуация - вспоминает Голованов. – Мои ощущения? Шок. Я не знал, что ещё сказать. Это вырвалось очень искренне и эмоционально. Миллионы телезрителей перед экранами сказали совсем другие вещи, но мы всё-таки в прямом эфире Первого канала, - вспоминает Голованов тот матч.
С Витей [Гусевым] мы молча пожали друг другу руки, поблагодарили за работу и стали спускаться из кабины вниз. Не было никаких обсуждений, а эмоции были понятны. А что тут обсуждать? Мы молча пошли со стадиона и опустошённо поехали домой.
Фартовость комментатора? Идиотизм, просто бред собачий, - делился мнением Голованов насчёт желания некоторых болельщиков переложить ответственность и на тех, кто работал на этой игре.
- Мы в тишине идем под трибуны, все молчат. Вдруг Саня Филимонов начинает, как во сне, извиняться. Слезы в его глазах помню. Тут ребята как проснулись, успокаивают: мол, все равно мы все вместе, а футбол всего лишь игра… Но в таких ситуациях слов не слышишь. Никаких упреков не было. Все в прострации, - рассказывал Виктор Онопко.
Спустя несколько лет сам Филимонов защищался в интервью «СЭ»:
- Не было интервью, чтобы не спросили о том голе. Я давно смирился.
Если журналистам кажется, будто это венец моей спортивной биографии, пожалуйста, думайте так. Ваша воля! Не буду переубеждать, хотя и не согласен с подобным утверждением. В 1998 году меня признали лучшим вратарем России, но профессиональным пиком я считаю следующий сезон. Даже с учетом гола Шевченко. У всех в жизни бывают ошибки. Это лишь эпизод.
С украинцами мы встречались 9 октября, а через шесть дней я отыграл на ноль в матче против главного конкурента в чемпионате страны – «Локомотива». Это о чем-то говорит?
Не несу то воспоминание как наказание или тяжкое бремя. Люди ищут интригу там, где ее нет. Не сломал меня матч с Украиной, не сломал! - говорил Филимонов.
Вдвойне обидно было из-за того, как именно шла сборная России по тому отборочному этапу. Всё началось с трёх поражений подряд (Украина, Франция, Исландия). Бышовец в экстренном порядке был заменён на Романцева, и наша главная команда преобразилась.
Шесть побед подряд и в том числе легендарный матч против Франции на чужом поле. Дубль Панова и победный мяч в исполнении Карпина (за тот отбор он забил 5 голов), 3:2 – и Россия сохранила шансы на попадание на чемпионат Европы.
Ажиотаж к игре против Украины подогревать и не стоило. Противостояние с бывшей республикой и без Крыма обещало быть огненным – уже тогда на Украине была в ходу антироссийская риторика. Но российские журналисты решили плеснуть бензином в костёр.
«Советский спорт» вышел с заголовком «Бей, Хохлов, спасай Россию!». На самом деле, было написано «Бей, Хохлов, держи, Хлестов, не пропускай, Филимонов, спасай Россию!», но первая фраза была оформлена на первой полосе крупно. Остальное – куда мельче.
Бывший наставник «Динамо», кстати, не оценил игры слов и посчитал это перебором. Правда, на память сфотографировался. Украинцы при не столь давних событиях вспоминали этот заголовок и обижались.
Вдвойне обидно (а кому-то, может, наоборот, радостно), что и Украина от этой ничьей ничего не выиграла. До лучшей второй команды на всём отборочном этапе соседи не дотянули (ей стала Португалия). А в стыках украинцам попалась Словения.
В гостях «жовто-блакитные» проиграли 1:2, а дома не смогли взять верх, закончив вничью 1:1. Голы цветущего Шевченко и Реброва не помогли украинцам – они вместе с нами остались без Евро.
Фото: m24.ru
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