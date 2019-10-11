Канделаки: поддержим сборную России, поаплодируем Дзюбе и Азмуну!

Давайте, говорит, поддержим сборную России. Дзюбу и Азмуна. Феноменально! pic.twitter.com/BD6AKlDFd6— Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) October 11, 2019
"Давайте поддержим сборную России, поаплодируем Дзюбе и Азмуну, Станиславу Черчесову – тем, кто вчера устроили просто невероятный праздник", – сказала Канделаки.
Отметим, что нападающий Сердар Азмун вчера, 10 октября, забил три гола в составе сборной Ирана в домашнем отборочном матче против Камбоджи. Встреча закончилась со счетом 14:0.
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