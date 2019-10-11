Канделаки: поддержим сборную России, поаплодируем Дзюбе и Азмуну!

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки поблагодарила игрока сборной Ирана и "Зенита" Сердара Азмуна за вчерашнюю победу сборной России над Шотландией (4:0).

Фото: РИА Новости

Давайте, говорит, поддержим сборную России. Дзюбу и Азмуна. Феноменально! pic.twitter.com/BD6AKlDFd6 — Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) October 11, 2019

Ошибка была допущена на выступлении в Нижнем Новгороде, где прошла общерегиональная зарядка в рамках международного форума "Россия – спортивная держава"."Давайте поддержим сборную России, поаплодируем Дзюбе и Азмуну, Станиславу Черчесову – тем, кто вчера устроили просто невероятный праздник", – сказала Канделаки.Отметим, что нападающий Сердар Азмун вчера, 10 октября, забил три гола в составе сборной Ирана в домашнем отборочном матче против Камбоджи. Встреча закончилась со счетом 14:0.