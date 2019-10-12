"Сыграет ли завтра Азмун? Ну это уже все обсудили, больше добавить нечего. Хорошая шутка", — передает слова Кудряшова Sport24.
"С учетом первый игры с Кипром мы сделаем для себя выводы. Эта игра будет такой же тяжелой, но в плане результата, надеюсь, мы выполним все поставленные задачи.
Быть капитаном сборной — огромная ответственность, даже недолго, как в игре с Шотландией. Я своим примером хотел показать ребятам, как биться за честь своей страны", — сказал Кудряшов.
Кудряшов: cыграет ли завтра Азмун? Хорошая шутка
Защитнику сборной России Федору Кудряшову на пресс-конференции в преддверии матча отборочного турнира Евро-2020 с командой Кипра напомнили об оговорке генерального продюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки, которая перепутала Магомеда Оздоева с Сердаром Азмуном, говоря о победе над командой Шотландии (4:0).
Фото: Global Look Press
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