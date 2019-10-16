Стоичков расплакался, комментируя расистский скандал в Болгарии

Легендарный болгарский футболист Христо Стоичков не смог сдержать эмоций, комментируя скандал во время отборочного матча Евро-2020 Болгария — Англия (0:6).Напомним, болгарские фанаты проявляли расизм по отношению к темнокожим игрокам соперника, в результате чего игра была остановлена. Во вторник из-за данного инцидента президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов подал в отставку.— Да, конечно! Но что я могу с этим поделать?— Не пускал бы их на стадион, как минимум. Как это делают в Англии: пятилетний запрет на посещение матчей сборных и клубов. Как вы думаете, каково мне после этого?! — сказал Стоичков в эфире канала ТВ "Tudnusa". После этого он заплакал.