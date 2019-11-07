Бывший футболист Александр Мостовой поделился мнением о травме полузащитника национальной команды России Дениса Черышева.
"Понятно, что это потеря, но не фатальная. В середине поля у нас большой выбор игроков. Тем более, задача уже решена — на Евро выходят Бельгия и Россия.
Достойны ли вызова в сборную Соболев или Ахметов? Соболев забивает. Он один из лучших бомбардиров. Выбор в любом случае за тренером. Вызываются 25 человек, а играют всё равно 11.
В прошлой игре не было Зобнина, но тогда его смогли легко заменить. У нас нет дефицита футболистов, если бы у нас сломалось сразу четыре игрока, тогда это было бы проблемой", - цитирует Мостового "Чемпионат.сом".
Мостовой: травма Черышева - это потеря, но не фатальная
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