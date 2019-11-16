Капитан молодежной сборной России Иван Обляков прокомментировал победу над командой Латвии в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2021.
Российская команда в Ростове-на-Дону одержала победу со счетом 2:0. Голами отметились Игорь Дивеев и Наиль Умяров.
"Самое главное, что выиграли. Конечно, хотелось более крупно выиграть и забить побольше. Но в целом игру под контролем держали, думаю, все закономерно.
Что касается гола Дивеева, то просто подал туда, куда нужно, а он прибежал туда, куда нужно, и забил", — сказал полузащитник.
Обляков также выразил мнение, что молодежная сборная Латвии является неприятным соперником в футбольном плане.
"Думаю, они на русских более мотивированно настраиваются. Цепкие, стараются в борьбе не проигрывать, противные немножко, где-то грубо иногда играют. С такими неприятно играть. Досталось ли мне? В целом нормально себя чувствую. Нет практически никаких ушибов", — рассказал Обляков в интервью, опубликованном на ютуб-канале сборной России.
Обляков: на русских латвийские футболисты настраиваются более мотивированно
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