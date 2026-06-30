Мбаппе превзошёл достижение Клозе на чемпионатах мира

Килиан Мбаппе поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира.

Фото: ФИФА

Нападающий сборной Франции обошёл немецкого форварда Мирослава Клозе.



Достижение француз оформил в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Швеции. Этот гол стал для Мбаппе 17-м на мировых первенствах. Для этого ему понадобилось всего 18 матчей, тогда как Клозе забил свои 16 мячей за 24 игры.



Впереди в списке лучших снайперов чемпионатов мира остаётся только капитан сборной Аргентины Лионель Месси, в активе которого 19 голов в 29 встречах.