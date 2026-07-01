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В "Спартаке" приняли решение по трансферу Илича - источник

Информация о возможном возвращении "Спартака" к кандидатуре полузащитника "Торино" Ивана Илича не получила подтверждения.
Фото: Getty Images
Как пишет "Евро-Футбол.Ру", московский клуб не заинтересован в трансфере сербского футболиста. По данным источника, инициатива исходила от представителей 25-летнего хавбека, которые предложили услуги игрока "красно-белым". Однако в "Спартаке" не стали рассматривать этот вариант.

Контракт Илича с "Торино" действует до лета 2027 года, а его рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет семь миллионов евро.

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