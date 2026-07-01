Бителло: убеждён, что Бразилия дойдёт до финала ЧМ-2026

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- У Бразилии сейчас сильный состав. Уверен, что мы дойдём до финала, и надеюсь, что станем чемпионами. Надеюсь, в будущем смогу сыграть за сборную Бразилии, - передаёт слова Бителло Metaratings.ru

Кроме того, футболист признался, что мечтает однажды получить вызов в национальную команду.На текущем мировом первенстве команда Карло Анчелотти уже вышла в 1/8 финала. В первом раунде плей-офф бразильцы одержали волевую победу над Японией (2:1), а следующим соперником "селесао" станет сборная Норвегии.