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Бителло: убеждён, что Бразилия дойдёт до финала ЧМ-2026

Полузащитник московского "Динамо" Бителло рассчитывает, что сборная Бразилии сможет побороться за победу на чемпионате мира - 2026.
Фото: ФИФА
Кроме того, футболист признался, что мечтает однажды получить вызов в национальную команду.

- У Бразилии сейчас сильный состав. Уверен, что мы дойдём до финала, и надеюсь, что станем чемпионами. Надеюсь, в будущем смогу сыграть за сборную Бразилии, - передаёт слова Бителло Metaratings.ru.

На текущем мировом первенстве команда Карло Анчелотти уже вышла в 1/8 финала. В первом раунде плей-офф бразильцы одержали волевую победу над Японией (2:1), а следующим соперником "селесао" станет сборная Норвегии.

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