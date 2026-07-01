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Мостовой: чемпионат мира критикуют те, кто или не разбирается в футболе, или его не любит

Александр Мостовой считает необоснованной критику в адрес обновлённого формата чемпионата мира.
Фото: ФИФА
По мнению экс-игрока сборной России, увеличение числа участников только сделало турнир интереснее, а претензии к нему не имеют под собой серьёзных оснований.

- Чемпионат мира и количество команд критикуют те, кто или не разбирается в футболе, или его не любит. Как может не нравиться чемпионат мира? Но если действительно не нравится – не смотри, никто же не заставляет, - приводит слова Мостового Metaratings.

Чемпионат мира 2026 года стал первым в истории, в котором принимают участие 48 национальных команд. Из-за расширения количество матчей выросло до 104, а сетка плей-офф пополнилась стадией 1/16 финала. Кроме того, борьбу за трофей продолжают не только команды, занявшие первые два места в своих квартетах, но и восемь лучших сборных, финишировавших третьими.

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