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«Потому что они сильнее!» Как Бельгия опустила наших даже ниже земли

Культовая фраза Карпина идеально подходит: Бельгия не заметила разницы между Шотландией, Кипром и Россией. Что делать с этими монстрами – непонятно. Так что разбираемся, кто и где виноват по кадрам.
Фото: UEFA.com
Предсказуемый Черчесов, но! Петров вместо Кудряшова

Было ясно, что на позиции «десятки» повреждённого Головина заменит Миранчук, которому на фоне результативных матчей с «Ювентусом» особо важно было наконец проявить себя в игре за сборную. В остальном состав был абсолютно шаблонным и вписывался в намерение Черчесова сделать из сборной клуб в плане сыгранности.

За исключением одного важного НО! На левом фланге вместо привычного Кудряшова появился правша Петров. Сергей в прекрасной форме, но вытеснить Фернандеса из основы он вряд ли мог. А вот защитника последней команды РПЛ на противоположном фланге – сумел.

Но визави Петрова Мертенс – даже не понадобился

Однако Мертенс, противостоявший Петрову, гостям вообще не понадобился. У сборной России имелся вроде бы адекватный план с эпизодическим высоким прессингом и низком блоком в обороне, где Миранчук с Дзюбой перекрывали то центральных полузащитников (Витселя и де Брёйне), то выдвигались выше на центральных защитников. В одной из таких ситуаций бельгийцы и открыли счёт.

Зобнин выдернулся на де Брёйне и подумал, что сумел отобрать мяч у полузащитника «Ман Сити», но тот среагировал на прессинг Романа примерно как на атаку муравья и развернул атаку на свободного Эдена Азара.

«Потому что они сильнее!» Как Бельгия опустила наших даже ниже земли

Эден, разумеется, не может не воспользоваться аномальным раздольем и не отдать на брата.


Эден смещается к Семёнову и таким образом оставляет Торгана 1 в 1 с Марио Фернандесом. Тот играет недостаточно плотно, не получает подстраховки, а сборная получает первый гол, который сломал всё.


Оздоев собирается на подмогу слишком поздно: Торган уже замахнулся для разящего удара, который Гильерме отразить неспособен.


Контрольный

На 33-й минуте Бельгия без скорости, с места проводит обычную позиционную атаку. Кастань даже несколько примитивно забрасывает мяч на Лукаку, который в борьбе опережает Семёнова. Эдена Азара никто не держит.


Лукаку мощным корпусом оттесняет Семёнова и заменяет выигрышную позицию и готовится к скидке на Азара. Оздоев играет по де Брёйне, Ионов – по пустому месту, поскольку не страхует центрального полузащитника. А его, Зобнина, вообще в кадре нет, он ранее сместился на фланг к Кастаню. Джикия не успевает выброситься на Эдена – и тот бьёт без препятствий. Естественно, таковым не становится и Гильерме.


В начале 40-й минуте Россия отважилась на высокий прессинг. На чужой половине сразу 7 наших игроков, на своей остаются только защитники, за исключением Петрова.


Бельгийцы решают не рисковать и просто выносят мяч в борьбе на Лукаку. Ромелу традиционно успешно ставит корпус Семёнову. Внимание на позицию де Брёйне, который только начинает решающий забег к чужой штрафной из глубины. И на Джикию слева, который имеет фору перед Метренсом.


Тем не менее, Дрис первый успевает на подбор и отправляет мяч де Брёйне. Оздоев подбежал помогать Семёнову, Джикия не успел за Мертенсом, Зобнин вновь где-то далеко. В левом нижнем углу – голова Марио Фернандеса. Только его де Кевину с Эденом Азаром и остаётся раскатать.


Второй тайм стал формальностью, поскольку в первом Бельгии хватило ровно четырёх атак, чтобы разгромить сборную России. Даже с иными соперниками по группе команде Мартинеса наверняка потребовалось больше наступлений. Наши вроде бы пытались не ставить автобус, но в каждой голевой атаке были неграмотны и медленны на фоне соперников. Топ-класс от Бельгии: «Ювентус», не включая форсаж, намучился с «Локомотивом», а лучшая сборная рейтинга ФИФА легко забила трижды России, которая на ЧМ-2018 славилась своей игровой дисциплиной.

По итогу мы вернулись в безнадёжную весну 2018-го, когда перед чемпионатом мира терпели поражения от топовых сборных и не видели просвета. Тогда это оказалось полезно, а как будет дальше… Хочется верить, что вот так больше не будет.

Чемпионат Европы-2020

9 тур

Россия - Бельгия - 1:4

Голы: Джикия, 79 - Торган Азар, 19, Эден Азар, 34, 40, Лукаку, 72

Россия: Гилерме, Фернандес, Семенов, Джикия, Петров, Жирков (Бакаев, 51), Ионов, Оздоев, Зобнин (Кузяев, 62), Ал. Миранчук, Дзюба (Комличенко, 80)

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Бойата, Вермален (Денайер, 66), Кастань, Де Брейне, Витсель, Т. Азар, Мертенс (Тилеманс, 52), Э. Азар, Лукаку.

Предупреждения: Петров, 3


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