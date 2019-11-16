«Потому что они сильнее!» Как Бельгия опустила наших даже ниже земли

Культовая фраза Карпина идеально подходит: Бельгия не заметила разницы между Шотландией, Кипром и Россией. Что делать с этими монстрами – непонятно. Так что разбираемся, кто и где виноват по кадрам.

Фото: UEFA.com