В матче 10-го тура квалификации Евро-2020 сборная Испании разгромила сборную Армении со счетом 5:0.
Чемпионат Европы-2020
10 тур
Голы: Руис, 8, Морено, 33, 43, Рус, 45 (автогол)
Испания: Кепа, Гайя, Мартинес Иньиго, Серхио Рамос (Альбиоль, 63), Карвахаль, Сауль Ньигес, Бускетс, Руис, Касорла (Алькасер, 68), Мората, Морено (Оярсабаль, 57, 90+1).
Румыния: Тэтэрушану, Бензар, Рус, Неделчару, Тошка, Марин (Якалдяу, 65), Балуцэ, Коман (Митрича, 57), Станчу, Хаджи (Нистро, 73), Пушкаш.
Предупреждения: Бускетс, 25, Неделчару, 36
Испания разгромила Румынию
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