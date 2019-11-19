Голкипер сборной России Антон Шунин подвел итоги заключительного матча отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (5:0). В финальной стадии ЧЕ россияне сыграют в одной группе с командами Бельгии и Дании, еще один соперник определится на жеребьевке, которая пройдет 30 ноября.
"Вообще это не мой дебют за сборную, а вот в официальном матче — да, вышел на поле впервые. Отличное настроение, прекрасные ощущения. Наконец снова испытывал эмоции от игры за сборную. Наверное, лучшего матча для дебюта нельзя было придумать.
В конце был удар в створ, а так в основном все ногами да ногами играл. Парашют за спину от игрока Сан-Марино? Думал даже прыгнуть, но понимал, что мяч летит мимо ворот. Был полностью готов в этот момент, несмотря на то, что подходов к моим воротам было немного. Может, в матче с топами было бы тяжелее.
Мы очень ровно прошли весь отборочный раунд. Хочется поблагодарить и тренерский штаб, и болельщиков. Уверен, все рады, что мы сыграем на чемпионате Европы. Туда мы попали уверенно. Теперь необходимо хорошо подготовиться: есть полгода, никому нельзя снижать к себе требования. Будет интересный турнир, группа непростая.
Реально ли выиграть Евро? Главный тренер должен настраивать команду на победу. Нужно выигрывать, приезжая на любой чемпионат, ставить максимальные задачи", — передает слова Шунина Sport24.
Шунин — о перспективах России на Евро-2020: нужно выигрывать, приезжая на любой турнир
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