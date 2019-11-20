Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением относительно соперников сборной России в финальной части чемпионата Европы 2020 года.
"Надо понимать, что на первенстве Европы не будет команд вроде Сан-Марино. Готовиться и настраиваться нужно соответственно. Думаю, тренеры уже знают, как это делать. Они получат максимум информации. У Черчесова уже сформировался план для команды. Матчи с Бельгией показали, что нельзя играть в открытый футбол.
Сборные Уэльса и Финляндии — одинаковые команды. Неслучайно они обе находятся в четвертой корзине. Понятно, что по уровню мастерства и классу эти команды гораздо ниже нашей сборной. А вот сборная Дании, хоть и без особых притязаний, но чуть не попала в четвертьфинал чемпионата мира в России.
Наша национальная команда может замахнуться на второе место в группе. На чемпионате Европы в 2008 году сборная России дважды проиграла Испании, а на ЧМ-2018, правильно поставив тактику, выиграли, хоть и по пенальти", — цитирует Колоскова "РБ".
Колосков: Уэльс и Финляндия - одинаковые, но по классу эти команды гораздо ниже сборной России
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