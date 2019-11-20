Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини выступает против выставочных матчей в Катаре и хочет провести товарищеские игры с национальными командами Англии и Германии в рамках подготовки к Евро-2020, сообщает Corriere dello Sport.
У сборной Италии запланирована поездка в Катар в рамках выгодного партнерского соглашения, предусматривающего проведение двух матчей в марте, но Манчини не видит в них никакой пользы.
Отмечается, что Манчини настоял на переговорах об организации игры с Англией 26 марта на "Уэмбли" и матча с Германией 31 марта в Мюнхене или Штутгарте.
Итальянская сборная вышла в финальный раунд Евро-2020 со стопроцентным результатом, одержав 10 побед в 10 матчах.
Sport24.ru
Манчини хочет для Италии товарищеские матчи с Англией и Германией
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