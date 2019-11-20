Аршавин: в качестве основного вратаря сборной на Евро рассмотрел бы Сафонова, вторым — Гилерме

Бывший форвард "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин заявил, что сделал бы Матвея Сафонова из "Краснодара" основным вратарем национальной команды на чемпионате Европы 2020 года.

Фото: "Матч ТВ"