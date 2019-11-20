Нынешний основной голкипер сборной России Гилерме провел за национальную команду 13 матчей, в том числе 9 в квалификации Евро-2020.
"Я бы в качестве основного вратаря рассмотрел Матвея Сафонова, вторым — Гилерме. Кто будет третьим — все равно. Но если поедет все-таки Акинфеев, то первым в любом случае будет он", — приводит слова Аршавина "Матч ТВ".
Аршавин: в качестве основного вратаря сборной на Евро рассмотрел бы Сафонова, вторым — Гилерме
Бывший форвард "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин заявил, что сделал бы Матвея Сафонова из "Краснодара" основным вратарем национальной команды на чемпионате Европы 2020 года.
Фото: "Матч ТВ"
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