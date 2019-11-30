Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал итоги жеребьевки финального турнира чемпионата Европы. Сборная России сыграет в группе В, где ее соперниками будут национальные команды Дании, Финляндии и Бельгии.
"Финляндия — это команда, которую надо обыгрывать, чтобы занимать нужное место для выхода из группы. Это первостепенная задача. Я считаю нужно к этому стремиться, и есть все возможности, чтобы выйти.
Какая группа сложнее — на ЧМ-2018 (тогда в одной группе с Россией выступали Саудовская Аравия, Египет, Уругвай) или на Евро? Нельзя сравнивать группы чемпионата мира и чемпионата Европы, там разные команды. Но наша группа на Евро полегче, чем группа F (Португалия, Франция, Германия и победитель стыковых матчей Лиги Наций Пути А (Исландия/Румыния/Болгария/Венгрия).
Играть против Дании в Копенгагене только в третьем матче, конечно, чуть неприятно, но это уже мелкие тонкости, которые не должны сильно влиять на результат сборной. Хотя понятное дело, что с датчанами будет очень важная игра", - цитирует Булыкина Sport24.ru.
Булыкин: Финляндию надо обыгрывать. У России все возможности, чтобы выйти из группы на Евро-2020
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