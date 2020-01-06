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Многие не поняли, что вчера «Матч ТВ» показал финал-2011. Чем каналу занять зрителей на Евро-2020

Празднуем победы нашей сборной вместе с главным спортивным каналом страны!
Вчера российская хоккейная молодёжка отдала финал чемпионата мира канадцам, хотя в середине третьего периода вела 3:1. Но в соцсетях больше самой игры обсуждают гениальное решение «Матч ТВ» показать параллельно победный финал 9-летней давности. Посмотрев его вместо прямой трансляции на Первом, куча народу ломанулась в соцсети поздравлять «красную машину» с победой.

Если футболист Дмитрий Тарасов оперативно оправдался проигрышем в игру, за который должен был написать поздравление с победой, то председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв просто удалил патриотичный пост, написанный после просмотра трансляции на «Матче».

Многие не поняли, что вчера «Матч ТВ» показал финал-2011. Чем каналу занять зрителей на Евро-2020

Национальный спортивный канал неизбежно теряет лучшие трансляции во время крупных турниров – на Евро и ЧМ игры сборной России показывают либо Первый, либо Россия-1. Но уже понятно, чем «Матч» может занять своих преданных зрителей летом 2020-го.

Россия – Бельгия – 3:3, 2017 год


На старте домашнего Евро наша команда встретится с Бельгией. Увы, победного опыта против этой команды у сборной России нет – придётся довольствоваться товарищеским матчем, после которого могли уволить Станислава Черчесова. Возможно, включающая «Матч ТВ» раз в год аудитория удивится отсутствию Дзюбы, но раз Черчесов и Акинфеев, которого мы помним по «золотой ноге» и рекламе «Сбербанка» на месте, значит, всё в порядке. Атмосфера на сочинском стадионе подтверждает, что игра проходит в нашей стране, как и говорили в новостях.

Опасность в том, что после неудачного первого тайма (1:3) зрители могут переключить трансляцию – ловить там уже нечего. Но те, кто будет поддерживать свою сборную до конца, насладятся восхитительными действиями Александра Бухарова в концовке матча! 3:3 с фаворитом – отличное начало домашнего Евро для нашей команды!


Россия – Финляндия – 3:0, 2008 год


В следующем матче принимаем финнов и оправдываем статус фаворитов. В атаке солируют Жирков и Аршавин – ну а что, таких футболистов мы помним! В конце концов, и во вчерашней трансляции финала на «Матч ТВ» забивали Панарин с Тарасенко – это никого особо не смутило.

На трибунах сплошь российские флаги, стадион ликует, снова всё сходится – Евро ведь проходит в России. Красивая победа нашей команды, которая, как и 2 года назад, радует всю страну на домашнем турнире!


Дания – Россия – 0:2, 2012 год


Но в последнем туре группового этапа нашей сборной предстоит поездка в Копенгаген. Впрочем, стадион «Паркен» не смущает сборную России – уже на 4-й минуте проходящего там матча наши открывают счёт, а под занавес первого тайма делают счёт комфортным. Остаётся спокойно доиграть вторую половину игры и готовиться к плей-офф после триумфального выступления на групповом турнире!



В 1/8 финала имеются различные варианты соперников, но победная запись матча с испанцами, например, найдётся легко, равно как и с Нидерландами.

Бонус: уже упущенные возможности для трансляций

Уэльс – Россия – 0:1, 2003 год


Валлийцы вышвырнули нас с Евро-2016 и заставили некоторых игроков и тренера назвать себя фекалиями, но некоторая часть населения могла бы испытывать в тот вечер совершенно другие эмоции за просмотром победной игры имени Вадима Евсеева.


Греция – Россия – 0:1, 2008 год


После феерической победы над Чехией летом 2012-го и ничьей с Польшей Россию ожидала решающая игра с греками, которых ровно эти же футболисты тоже под руководством голландского тренера обыграли всего 4 года назад. Непонятно, что за скандал с Аршавиным разыгрался на следующий день, это же мы выиграли 1:0!



Фото: Reuters, Александр Фёдоров, "СЭ"


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Теги: Матч ТВ Сборная России
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