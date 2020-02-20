Анонимный источник сообщил о минировании зданий во время Евро-2020

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", с ссылкой на пресс-службу судов города, сегодня поступили сообщения от злоумышленников с угрозой провокации во время Чемпионата Европы 2020.

Фото: Twitter

Письма с угрозами теракта в Санкт-Петербурге поступают в городские службы с осени прошлого года. Все угрозы оказались ложными.



Полицией города было установлено, что все угрозы поступают из-за границы.



Чемпионат Европы 2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Впервые матчи турнира пройдут сразу в нескольких странах, в 12 городах.



В Санкт-Петербурге на стадионе "Крестовский пройдут три матча группового этапа и один четвертьфинал Евро-2020.