Письма с угрозами теракта в Санкт-Петербурге поступают в городские службы с осени прошлого года. Все угрозы оказались ложными.
Полицией города было установлено, что все угрозы поступают из-за границы.
Чемпионат Европы 2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Впервые матчи турнира пройдут сразу в нескольких странах, в 12 городах.
В Санкт-Петербурге на стадионе "Крестовский пройдут три матча группового этапа и один четвертьфинал Евро-2020.
Анонимный источник сообщил о минировании зданий во время Евро-2020
Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", с ссылкой на пресс-службу судов города, сегодня поступили сообщения от злоумышленников с угрозой провокации во время Чемпионата Европы 2020.
Фото: Twitter
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!