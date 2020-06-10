- Мы были готовы раньше, готовы и сейчас. Стадион у нас так же прекрасен, как и сам город. Конечно, пандемия внесла определенную смуту в европейскую и мировую футбольную жизнь, но мы адаптируемся. Еще до конца не знаем, какие изменения это внесет в практику организации футбольных соревнований, надеемся, что минимальные, - цитирует Сорокина ТАСС.
Также руководитель оргкомитета рассказал, что главное на сегодняшней поветке - совмещение Евро и финала Лиги чемпионов. Оба больших футбольных события пройдут в 2021 году.
Напомним, Евро-2020 перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Розыгрыш должен пройти в 12 городах и странах, включая российский Санкт-Петербург. Евро будет сыгран в прежние даты: 12 июня - 12 июля. Сборная России сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
Сорокин: оргкомитет игр Евро-2020 в Санкт-Петербурге готов к турниру
Руководитель оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о готовности к чемпионату Европы.
Фото: ТАСС
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