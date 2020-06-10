Сорокин: оргкомитет игр Евро-2020 в Санкт-Петербурге готов к турниру

Руководитель оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о готовности к чемпионату Европы.

Фото: ТАСС