"Сегодня мне позвонил Александр Соболев и сообщил, что у него состоялся разговор с Артемом Дзюбой. Насколько я понял со слов Александра, вопрос между ними урегулирован. Тренерский штаб принял эту информацию как факт. Свою ситуацию применительно к сборной он знает и по-прежнему остается в числе кандидатов в сборную. Сейчас же у нас сформирован список из 25 игроков для подготовки к матчам с Сербией и Венгрией", - приводит слова Черчесова "Спорт-экспресс".
Напомним, что Александр Соболев не был вызван в сборную России на сентябрьские матчи Лиги наций из-за конфликта с капитаном национальной команды Артёмом Дзюбой. Сегодня между футболистами состоялся телефонный разговор, в ходе которого были урегулированы разногласия игроков.
Соболев за 5 игр в нынешнем сезоне РПЛ в составе "Спартака" забил 2 гола. Дзюба, проведя на 1 матч меньше, отличился 1 забитым мячом.
Черчесов прокомментировал разговор Соболева с Дзюбой
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на разговор нападающего "Спартака" Александра Соболева и форварда "Зенита" Артёма Дзюбы.
Фото: sportbox.ru
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