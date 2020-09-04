Сборная Казахстана обыграла Литву, Зайнутдинов забил гол

Сборная Казахстана в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций одержала победу над Литвой.

Встреча завершилась со счетом 2:0.

Счет в игре открыл полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов. Также отличился бывший футболист "Оренбурга" Исламбек Куат. Отметим, что Зайнутдинов был заменен на 30-й минуте матча. Футболист прихрамывал, покидая поле.

Лига наций УЕФА

1 тур

Литва - Казахстан 0:2

Голы: Зайнутдинов, 3, Куат, 86


Литва: Барткус, Гирдвайнис, Палионис, Баравикас (Вербикас, 82), Миколюнас, Шимкус, Сиргедас (Элиосис, 89), Воробьёвас, Ласицкас, Черных (Лауземис, 46), Казлаускас

Казахстан: Покатилов, Марочкин, Абикен, Суюмбаев, Алип, Малый, Вороговский, Тагыберген, Быстров, Исламхан (Аймбетов, 70), Зайнутдинов (Федин, 30)

Предупреждения: Палионис, 22, Миколюнас, 33, Сиргедас, 45+1, Малый, 49, Абикен, 69, Баравикас, 82

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Теги: Сборная Казахстана Зайнутдинов Сборная Литвы
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