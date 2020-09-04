Сборная Казахстана обыграла Литву, Зайнутдинов забил гол

Встреча завершилась со счетом 2:0.
Счет в игре открыл полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов. Также отличился бывший футболист "Оренбурга" Исламбек Куат. Отметим, что Зайнутдинов был заменен на 30-й минуте матча. Футболист прихрамывал, покидая поле.
Лига наций УЕФА
1 тур
Литва - Казахстан 0:2
Голы: Зайнутдинов, 3, Куат, 86
1 тур
Литва - Казахстан 0:2
Голы: Зайнутдинов, 3, Куат, 86
Литва: Барткус, Гирдвайнис, Палионис, Баравикас (Вербикас, 82), Миколюнас, Шимкус, Сиргедас (Элиосис, 89), Воробьёвас, Ласицкас, Черных (Лауземис, 46), Казлаускас
Казахстан: Покатилов, Марочкин, Абикен, Суюмбаев, Алип, Малый, Вороговский, Тагыберген, Быстров, Исламхан (Аймбетов, 70), Зайнутдинов (Федин, 30)
Предупреждения: Палионис, 22, Миколюнас, 33, Сиргедас, 45+1, Малый, 49, Абикен, 69, Баравикас, 82