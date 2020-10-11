Главным судьей будет англичанин Майкл Оливер. На бровке поля ему будут помогать Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Резервный арбитр – Дэвид Кут.
Напомним, что встреча сборных России и Венгрии состоится 14 октября. Стартовый свисток матча прозвучит в 21:45 по Москве.
Источник: сайт УЕФА
Майкл Оливер обслужит встречу России и Венгрии в Лиге наций
УЕФА назначил арбитров на матч 4-го тура Лиги наций Россия - Венгрия.
Фото: ФИФА
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