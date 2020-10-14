"Если Криштиану поможет разбудить весь мир, то этот португалец действительно послан нам Богом. Сегодня тысячи людей многое осознают насчет этой пандемии, тестов и мер безопасности. Все это — самая большая чушь, которую я видела в своей жизни.
Сегодня я прочитала высказывание, которому аплодирую стоя: "Хватит быть марионетками", - написала сестра Криштиану в сторис "инстаграма".
Напомним, что 13 октября стало известно о положительном тесте на коронавирус у Криштиану Роналду. Футболист покинул расположение сборной Португалии и сегодня вернулся в Турин, чтобы провести в Италии 10-дневный карантин.
Португалец перешел в "Ювентус" из "Реала" в 2018 году. В минувшем сезоне чемпионата Италии Роналду принял участие в 33-х матчах, в которых забил 31 гол (12 с пенальти) и отдал 6 голевых передач.
Источник: "инстаграм" Кати Авейру
Сестра Роналду - о коронавирусе: самая большая чушь, которую я видела
Катя Авейру, сестра форварда "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, высказалась о заражении брата коронавирусом.
Фото: "инстаграм" Кати Авейру
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