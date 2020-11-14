Черчесов: знаем, как себя вести с Турцией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу Лиги Наций с командой Турции.
Фото: Олег Бухарев/Матч ТВ
"Мы были готовы к Турции уже на том сборе, поэтому знаем, как себя вести. Другое дело, что к нашей подготовке добавился перелет. После игры с Молдавией мы остались в Кишиневе. Те, кто больше играл, провели восстановительную тренировку. Те, кто меньше или не играли, проделали вчера утром хорошую работу", - сказал Черчесов.

Накануне сборная России на выезде провела контрольный матч против Молдавии, который завершился со счетом 0:0.

Поединок Турция - Россия состоится 15 ноября. Начало - в 20:00 мск.

После четырех туров сборная России занимает первую строчку турнирной таблицы с восемью очками.

Источник: "СЭ"

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Теги: Сборная России Сборная Турции Лига Наций Черчесов
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