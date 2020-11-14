"Мы были готовы к Турции уже на том сборе, поэтому знаем, как себя вести. Другое дело, что к нашей подготовке добавился перелет. После игры с Молдавией мы остались в Кишиневе. Те, кто больше играл, провели восстановительную тренировку. Те, кто меньше или не играли, проделали вчера утром хорошую работу", - сказал Черчесов.
Накануне сборная России на выезде провела контрольный матч против Молдавии, который завершился со счетом 0:0.
Поединок Турция - Россия состоится 15 ноября. Начало - в 20:00 мск.
После четырех туров сборная России занимает первую строчку турнирной таблицы с восемью очками.
Источник: "СЭ"
Черчесов: знаем, как себя вести с Турцией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу Лиги Наций с командой Турции.
Фото: Олег Бухарев/Матч ТВ
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