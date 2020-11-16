Хохлов похвалил Оздоева и Кузяева за игру с Турцией в Лиге наций

Бывший наставник "Динамо" Дмитрий Хохлов похвалил полузащитников сборной России Далера Кузяева и Магомеда Оздоева за игру с Турцией (2:3).
Фото: ФК "Динамо"
— Мне понравилось выступление Магомеда Оздоева. Он проделал огромный объём работы, был очень продуктивен. Также отметил бы Далера Кузяева, — рассказал Хохлов в интервью RT.

27-летний Кузяев провёл на поле в матче с Турцией 70 минут, став автором гола на 57 минуте матча.

28-летний Оздоев провёл на поле все 90 минут, не отметившись результативными действиями.

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Теги: Сборная России Хохлов Кузяев Оздоев Лига наций
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