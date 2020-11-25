- Как Черчесов может высказываться об игроках сборной, так Гинер и Федун могут защищать своих футболистов, подвергшихся критике. Это нормально. Кстати, Черчесов говорил не только о Чалове и Соболеве, но и о Миранчуках тоже вспомнил. Почему Кикнадзе-то молчит? Получается, Федуну и Гинеру не наплевать на своих игроков, а Кикнадзе - наплевать? Поэтому в этой ситуации можно похвалить Черчесова, назвавшего вещи своими именами, Федуна и Гинера, не ставших молчать. А вот поведение Кикнадзе - это глупость, - передает слова Лебедева РИА Новости.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов в прямом эфире на телеканале "Матч ТВ" критически высказался об игре в составе национальной команды полузащитников Алексея ("Аталанта") и Антона ("Локомотив") Миранчуков и нападающего Федора Чалова (ЦСКА), а также осветил ситуацию с травмой форварда "Спартака" Александра Соболева. После этого в защиту своих футболистов выступили пресс-служба ЦСКА и владелец "Спартака" Леонид Федун.
Депутат Лебедев: почему Кикнадзе молчит и не защищает Миранчука от критики Черчесова, как Федун и Гинер?
Депутат Государственной Думы и болельщик "Локомотива" Игорь Лебедев возмутился бездействием генерального директора клуба Василия Кикнадзе в ситуации с критикой игрока команды Антона Миранчука главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
Фото: ФК "Локомотив"
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