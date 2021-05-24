Как сообщает источник, сегодня Соболев работает по индивидуальной программе на сборе национальной команды в Австрии. При этом в общую группу коллектива Станислава Черчесова вернулись хавбек Андрей Мостовой и защитник Марио Фернандес.
Напомним, что с 22 по 31 мая сборная России проводит сбор в Австрии. Затем национальная команда сыграет два товарищеских матча - против Польши и Болгарии.
Отметим, что на чемпионате Европы соперниками сборной России по группе станут команды Бельгии, Дании и Финляндии. Турнир, перенесенный с 2020-го на нынешний год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. В России матчи Евро состоятся на петербургской "Газпром Арене".
Источник: Телеграм-канал "РИА Новости Спорт"
Соболев тренируется по индивидуальной программе в расположении сборной России
Форвард сборной России Александр Соболев работает по индивидуальной программе в рамках подготовки команды к чемпионату Европы.
Фото: "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!