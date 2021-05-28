"Они могут играть друг с другом не только в ромбе, но и в других системах игры. Но для того, чтобы они вместе выходили на поле, они как минимум должны быть одновременно в расположении сборной. Головин в последние полтора года вообще отсутствовал - то из-за травм, то из-за истории с ковидом. И даже сейчас, когда команда находилась в Сочи на сборах, их обоих не было с нами до игры с Мальтой. Сейчас нам предстоит подготовительный период - естественно, будем на нем пробовать и отрабатывать различные варианты", - приводит слова Ромащенко Sport24.
Евро-2020, перенесенный на нынешний год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. В России матчи турнира примет петербургская "Газпром Арена". Сборная России на групповой стадии Евро сыграет против команд Дании, Финляндии и Бельгии.
Полузащитники Александр Головин и Алексей Миранчук прибыли в расположение сборной России во вторник, 25 мая.
Головин в составе "Монако" провел 21 матча в Лиге 1 и 5 игр в рамках Кубка Франции. На его счету 6 забитых мячей и 9 голевых передач. Монегаски финишировали на 3-м месте, в следующем сезоне команда Ковача сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" осенью прошлого года. 25-летний футболист провел 25 матчей в Серии А, 3 игры в Лиге чемпионов и 3 встречи в Кубке Италии. На счету Миранчука 7 голов и 2 результативных передачи.
1 июня сборная России в гостях проведет товарищеский матч со сборной Польши. Игра начнется в 21:45 мск.
Ромащенко: Головин и Миранчук могут играть друг с другом не только в ромбе, но и в других системах игры
Помощник главного тренера сборной России Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко поделился мнением о том, могут ли хавбеки Алексей Миранчук и Александр Головин выходить в стартовом составе одновременно.
Фото: сборная России
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