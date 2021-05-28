Ромащенко: Головин и Миранчук могут играть друг с другом не только в ромбе, но и в других системах игры

Помощник главного тренера сборной России Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко поделился мнением о том, могут ли хавбеки Алексей Миранчук и Александр Головин выходить в стартовом составе одновременно.
Фото: сборная России
"Они могут играть друг с другом не только в ромбе, но и в других системах игры. Но для того, чтобы они вместе выходили на поле, они как минимум должны быть одновременно в расположении сборной. Головин в последние полтора года вообще отсутствовал - то из-за травм, то из-за истории с ковидом. И даже сейчас, когда команда находилась в Сочи на сборах, их обоих не было с нами до игры с Мальтой. Сейчас нам предстоит подготовительный период - естественно, будем на нем пробовать и отрабатывать различные варианты", - приводит слова Ромащенко Sport24.

Евро-2020, перенесенный на нынешний год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. В России матчи турнира примет петербургская "Газпром Арена". Сборная России на групповой стадии Евро сыграет против команд Дании, Финляндии и Бельгии.

Полузащитники Александр Головин и Алексей Миранчук прибыли в расположение сборной России во вторник, 25 мая.

Головин в составе "Монако" провел 21 матча в Лиге 1 и 5 игр в рамках Кубка Франции. На его счету 6 забитых мячей и 9 голевых передач. Монегаски финишировали на 3-м месте, в следующем сезоне команда Ковача сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" осенью прошлого года. 25-летний футболист провел 25 матчей в Серии А, 3 игры в Лиге чемпионов и 3 встречи в Кубке Италии. На счету Миранчука 7 голов и 2 результативных передачи.

1 июня сборная России в гостях проведет товарищеский матч со сборной Польши. Игра начнется в 21:45 мск.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Ромащенко Головин Миранчук Ал Сборная России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Семенов - об исполнении гимна Киркоровым: у него много хороших песен, яркая личность
Источник: "Челси" связался с агентами Лукаку
В "Сочи" опровергли слова агента Мевли о паузе в переговорах с игроком
Тренер "Сочи" Федотов: Нобоа - лучик света в команде. Его эмоции заряжают и тренеров, и игроков
Официально: Аллегри возглавил "Ювентус" 1
Агент Мевли: "Сочи" делает Михе предложение и куда-то исчезает. Видимо, испугались
"Ливерпуль" объявил о переходе защитника Конате из "Лейпцига"
Самошников: интерес топ-5 клубов РПЛ? Я тренируюсь, играю, а остальное решают клубы и агент
"Неожиданный финал". Пирло отреагировал на увольнение из "Ювентуса" 4
"Это неприемлемо". Семенов - о массовой драке молодежных команд "Ахмата" и "Локомотива"
Президент "Барселоны" Лапорта рассказал о переговорах с Месси и Куманом
Гендиректор "Ротора": Хохлов - амбициозный тренер под задачи. Будем решать их вместе 1
Федотов: "Сочи" попал в еврокубки, почему бы не бороться за чемпионство? 7
Полузащитник "Урала" Емельянов был успешно прооперирован в Москве
Болельщики "Уфы" нарисовали граффити с Семаком, Гончаренко и Зинченко к десятилетию клуба (фото) 6
Ромащенко: Головин и Миранчук могут играть друг с другом не только в ромбе, но и в других системах игры
Агент: Эдер покидает "Локомотив". Скорее всего, он вернется в Европу 6
Хохлов: мне интересны амбициозные проекты, "Ротор" как раз такой клуб 2
"Ювентус" объявил об уходе Пирло с поста главного тренера команды 1
Агент Слуцкого будет вести переговоры по Кварацхелии с английскими клубами 1
Официально: Хохлов назначен главным тренером "Ротора"
Черышев: возможно, у меня ухудшилась результативность. Надеюсь, следующий сезон проведу лучше
Три игрока молодежной команды "Ахмата" отстранены от тренировок после драки в матче с "Локомотивом" 3
Семин: в российском футболе не хватает топ-игроков и квалифицированных менеджеров 1
Киркоров исполнит гимн России перед матчем с Болгарией 11
Форвард "Монпелье" Лаборде: у "Зенита" есть отличные аргументы, чтобы убедить меня перейти в клуб 11
Чорлука признан лучшим игроком "Локомотива" в мае
Ари: Дзюба - очень позитивный и игривый человек. Как футболист сейчас он на пике 1
"Витория пока никого не просил". Фетисов - про слухи о просьбе тренера "Спартака" купить хавбека "Бенфики" Габриэла 6
Ари: мне жалко Гильерме, он заслуживал вызова в сборную 2
Все новости
-