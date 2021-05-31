Прогноз Кирьякова для Rusfootball.info на матч Польша – Россия

Rusfootball.info дал прогноз на исход контрольного матча между подопечными Станислава Черчесова и сборной Польши. Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков в интервьюдал прогноз на исход контрольного матча между подопечными Станислава Черчесова и сборной Польши.

Фото: ФК "Арсенал"

– Как показывает практика, такие матчи в большинстве случаев завершаются вничью, и этот матч имеет все основания для такого результата. Думаю, что поляки тоже не будут раскрываться до конца, все-таки ведущие игроки провели очень тяжелый сезон. Даже, думаю, поберегут и Левандовски – основную силу этой сборной. Поэтому в какой-то степени поляки нам будут по силам, можно сыграть достаточно успешно, – передает слова Кирьякова корреспондент Rusfootball.info Виктор Драгунов.



Товарищеский матч Польша – Россия пройдет в польском Вроцлаве и начнется 1 июня в 21:45 по московскому времени.