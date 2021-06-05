Широков призвал довериться выбору Черчесова. По его словам, тренер сборной хорошо разбирается в этих вопросах, поскольку играл на позиции голкипера в бытность футболистом.
"Это больше все вкусовщина. Кому-то один вратарь нравится, кому-то другой. Черчесов сам вратарем был, лучше понимает", - сказал Широков.
Источник: РБК
Черчесов - о вратарской линии сборной России на Евро-2020: номер один у нас Шунин
"Черчесов сам вратарем был, лучше понимает". Широков - о решении сделать Шунина основным голкипером сборной на Евро
Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался о решении главного тренера национальной команды Станислава Черчесова сделать основным голкипером сборной на Евро Антона Шунина.
Фото: "Динамо"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!