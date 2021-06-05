У сборной почти закончились центральные защитники, а замены расшевелили унылую игру с болгарами

Видимо, Кудряшов не сыграет на Евро. На необычных позициях вышли Баринов и Семенов
Худшее, что могло произойти в матче с болгарами, случилось еще до него – и я не о приезде в команду Филиппа Киркорова и его исполнении гимна.
Россия потеряла игрока основы. Судя по словам самого Федора Кудряшова, его явной хромоте и сроку «три недели минимум» от Слуцкого, Черчесов остался без одного из четырех претендентов на три места в центре защиты. Ну что, так ли необходимо было отцеплять от заявки Евгеньева?
Правда, оказалось, что претендентов на позиции в центре защиты все-таки больше: Черчесов вспомнил 2017-й и поставил Баринова правым центральным защитником. Уже на 4-й минуте через эту зону Россия получила выход 1 на 1, который ликвидировал Шунин. Но, поскольку болгары мыслями уже в отпуске, да и в футбол играют так себе, в дальнейшем Баринова можно было оценивать только как созидателя – именно он начинал атаки длинными передачами на Дзюбу, ходил вперед, и получалось неплохо.
Забавно, что вместо Кудряшова Черчесов выпустил Семенова прямо по позиции – левее Джикии, где правша Семенов никогда не играет. Здесь нивелировалось и одно из главных положительных качеств Андрея – первый пас. Эти функции на себя взял Баринов. Леонид Слуцкий предположил, что Черчесов решил дать поиграть Джикии в самом центре в расчете на возвращение Кудряшова, но Федора, видимо, можно не ждать. В запасе есть Дивеев, в резерве – Евгеньев, но оба они – правши. К чему было не сдвигать Джикию снова налево – непонятно, словно в ФИФЕ забыл после замены игрока поменять новому позицию.
Слуцкий еще твердил, что Баринов, вероятно, сыграет в старте и с Бельгией, но по мне это было больше похоже на подготовку к Финляндии.
Первый тайм – примитив, который мог быть эффективнее, но вряд ли пройдет на Евро
В первом тайме с Польшей сборная России произвела вполне нормальное впечатление даже на Василия Уткина. Команда действительно играла в непривычном стиле – Семенов почти не забрасывал мяч на Дзюбу, атаковали в основном комбинационно. Кучу моментов не создали, гол забили все равно с навеса, но смотреть было интересно, да и кое-что в таком стиле получалось – держали мяч и не выглядели беспомощными.
Сегодня в первом тайме опция была одна – Баринов (или Оздоев, если дело ближе к чужим воротам) ищет пасом/забросом Дзюбу, тот спиной к воротам скидывает на партнера, которым в основным (к сожалению) оказывался Зобнин. Не думаю, что для сборных Бельгии, Финляндии и Дании эта единственная комбинация станет такой же проблемой, как для болгар, с которыми это в целом получалось, не хватало завершения.
Черчесов не поменял схему, но предпочел Миранчуку Ионова
Россия снова играла с подобием ромба в полузащите, где «десяткой» вышел Ионов. Это решение, пожалуй, еще оригинальнее Баринова в центре защиты. Кроме шуток – Алексей хорошо (в отличие от всего «Краснодара») закончил сезон и реально полезнее для сборной, чем Миранчук. Но не сегодня. Крайний полузащитник в центре потерялся, и Черчесов косвенно это признал, заменив в перерыве только Алексея.
Ну а лучшее, что мы увидели до перерыва – чеканка Жиркова. Что-то можно, что-то вечно и неповторимо.
В начале второго тайма травмировался еще и Баринов, а игра разладилась
Она и так не особо ладилась, но для контрольных матчей обыденно, когда второй тайм получается менее цельным и внятным – так, например, после замен случилось в Варшаве и у Польши, и у России. Ушел с поля важный для продвижения мяча Баринов, на 58-й – еще и Дзюба, да и Кузяеву, игравшему в Польше левого латераля, надо было перестроиться на новую позицию.
Важнее всего этого, конечно, было здоровье Баринова. С одной стороны, внушает оптимизм то, что Дмитрий был полон решимости матч продолжить. С другой – осенью он уже продолжил игру со «Спартаком», а потом выяснилось, что у него разрыв «крестов». Сейчас к коленями, к счастью, все в порядке, но Де Брюйне тоже против нас не сыграет из-за травмы головы.
В любом случае, этот спарринг показал всю странность решения Черчесова отцепить именно Евгеньева при игре в три центральных защитника, а не того же Фомина при наличии многих других вариантов в центре поля. Хорошо, что показал еще сейчас, когда Евгеньева можно дозаявить, а не на самом Евро.
Замены усилили игру или болгары уехали в отпуск?
Наверняка и то, и другое. В Польше выход Заболотного, Жемалетдинова, Мухина и Жиркова не привел вообще ни к чему у ворот соперников. У Кузяева, Мостового, Соболева, Марио и Миранчука получилось намного лучше, хотя и соперник был на столько же слабее.
Андрей провел матч до конца, не был обратно заменен – это уже достижение для него, а тут еще и пару моментов за счет индивидуальных действий удалось создать. Спартаковец нагнетал и четко реализовал пенальти, любимец Гасперини и Черчесова – его заработал.
Парни были мотивированы, свежи, взвинтили темп, взяли мяч под контроль. Забили только с 11-метрового, но гол получился логичным: до этого Жирков с Джикией имели хорошие моменты на стандартах, Мостовой отметился бодрым проходом с опасной передачей. Жаль, что в концовке не реализовал свой выход 1 на 1. Но главное, что в той же концовке Зобнин, судя по всему, избежал травмы.
В общем и целом этот матч также не заслуживает, чтобы обсуждать его более пяти минут, как и любой другой спарринг перед Евро. Но, вполне возможно, ребята, заканчивавшие матч, свои шансы выйти на замену уже в важной игре увеличили. Только бы не по травмам.
Товарищеский матч
Россия - Болгария - 1:0
Гол: Соболев, 84 (пен.)
Россия - Болгария - 1:0
Гол: Соболев, 84 (пен.)
Россия: Шунин, Жирков (Алексей Миранчук, 78), Семенов, Джикия, Караваев (Фернандес, 72), Оздоев, Баринов (Дивеев, 51), Зобнин, Головин (Мостовой, 63), Ионов (Кузяев, 46), Дзюба (Соболев, 58)
Болгария: Караджов (Георгиев, 46), Христов, Христов, Антов, Янков (Вутов, 63), Цветанов, Малинов (Витанов, 9), Чочев (Минчев, 87), Десподов, Галабинов (Илиев, 58), Карагерен (Турицов, 79)
Предупреждения: Соболев, 86, Джикия, 90+4