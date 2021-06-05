У сборной почти закончились центральные защитники, а замены расшевелили унылую игру с болгарами

К любому «товарняку» (или правильно «контрольняку»?) перед Евро надо относиться примерно так: посмотрели и забыли. Но забыть матч с Болгарией вряд ли сможет Федор Кудряшов.