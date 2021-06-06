— В УЕФА обязательно на это отреагируют и запретят форму. Есть регламент, где чётко прописано, какие символы и флаги можно изображать. На тренировочной форме они могут так сделать, а на боевой – не имеют право, — цитирует Колоскова "Чемпионат".
Напомним, на форме сборной Украины изображены границы страны, которые включают в себя территорию Крымского полуострова. Подробнее о скандальной форме можно узнать по ссылке ниже.
Напомним, чемпионат Европы начнется через несколько дней. Он был перенесен с 2020 года.
Украина представила форму сборной к Евро-2020 с изображением Крыма на карте страны
Колосков: УЕФА обязательно запретит форму сборной Украины
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игровой форме сборной Украины на чемпионате Европы.
Фото: СЭ
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