Колосков: УЕФА обязательно запретит форму сборной Украины

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игровой форме сборной Украины на чемпионате Европы.
Фото: СЭ
— В УЕФА обязательно на это отреагируют и запретят форму. Есть регламент, где чётко прописано, какие символы и флаги можно изображать. На тренировочной форме они могут так сделать, а на боевой – не имеют право, — цитирует Колоскова "Чемпионат".

Напомним, на форме сборной Украины изображены границы страны, которые включают в себя территорию Крымского полуострова. Подробнее о скандальной форме можно узнать по ссылке ниже.

Напомним, чемпионат Европы начнется через несколько дней. Он был перенесен с 2020 года.

Украина представила форму сборной к Евро-2020 с изображением Крыма на карте страны

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Теги: Колосков РФС Сборная Украины
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